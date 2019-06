Filipínsky prezident sa snaží upokojiť situáciu v Juhočínskom mori

Duterte podľa vlastných slov chápe rozhorčenie verejnosti, ale Manila podľa neho nesmie riskovať vypuknutie vojny pre nevýznamný námorný incident.

Manila 17. júna (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v pondelok odmietol požiadavky, aby jeho vláda vyslala vojnové lode do oblasti Juhočínskeho mora. Tieto výzvy sa objavili po tom, ako čínske plavidlo minulý týždeň potopilo filipínsku rybársku loď a údajne odplávalo z miesta bez toho, aby posádke pomohlo. Informovala o tom agentúra DPA.



Duterte povedal, že kolízia medzi loďami, ku ktorej došlo 9. júna, bola "malá námorná nehoda" ktorá je "predmetom vyšetrovania". Prezident upozornil, že oblasť Juhočínskeho mora je "živnou pôdou" pre konfrontácie.



Filipínske ministerstvo zahraničných vecí už podalo na Peking v súvislosti s incidentom diplomatický protest. Niektorí filipínski politici a verejnosť sa však podľa DPA dožadujú ráznejšej reakcie, napríklad vyslania lodí filipínskeho námorníctva do Juhočínskeho mora.



Duterte podľa vlastných slov chápe rozhorčenie verejnosti, ale Manila podľa neho nesmie riskovať vypuknutie vojny pre nevýznamný námorný incident. Zdôraznil, že je dôležité vyšetriť okolnosti nehody a zistiť, čo sa vlastne stalo.



Čínske plavidlo podľa filipínskeho ministra obrany Delfina Lorenzana vrazilo do zakotvenej filipínskej rybárskej lode a odplávalo bez toho, aby pomohlo námorníkom na palube.



Čínske veľvyslanectvo v Manile potvrdilo, že čínska loď narazila do filipínskej po tom, ako ju "prenasledovalo šesť alebo sedem filipínskych rybárskych lodí". Kapitán čínskej lode sa podľa veľvyslanectva snažil posádke pomôcť, bál sa však prenasledovania ďalšími filipínskymi plavidlami.



Čína si robí nárok na 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, ktoré je potenciálnym ložiskom bohatých zásob energetických surovín. Časti tohto územia si však nárokujú aj Brunej, Filipíny, Malajzia, Taiwan a Vietnam.