Filipínsky senát prešetruje zatknutie exprezidenta Duterteho

Manila 17. marca (TASR) - Filipínsky senát v pondelok oznámil, že prešetrí zatknutia exprezidenta Rodriga Duterteho a jeho rýchle odovzdanie do právomoci Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Bývalý prezident je obvinený zo zločinov proti ľudskosti v súvislosti s vraždami, ktorých sa podľa obžaloby dopustil ako "nepriamy spolupáchateľ" počas protidrogovej kampane. Ide o vraždy 43 ľudí.



Vyšetrovanie iniciovala filipínska senátorka Imee Marcosová, sestra bývalého prezidenta Ferdinanda Marcosa. "Ako predsedníčka senátneho výboru pre zahraničné vzťahy vyzývam na urýchlené vyšetrenie zatknutia bývalého prezidenta Rodriga Roa Duterteho, čo je záležitosť, ktorá hlboko rozdelila národ," uviedla Imee Marcosová v pondelok.



"Je potrebné zistiť, či bol dodržaný riadny proces, a zabezpečiť, aby boli (Duterteho) zákonné práva nielen dodržiavané, ale aj chránené," zdôraznila Marcosová. "Naša suverenita a právne procesy musia zostať prvoradé," pripomenula. Imee Marcosová spochybnila správnosť postupu už niekoľko hodín po zatknutí exprezidenta a na tlačovej konferencii varovala, že to "môže viesť len k problémom". "Nemôžem akceptovať to, čo urobili (exprezidentovi)," dodala senátorka.



Senát stanovil verejné vypočutie na štvrtok a vypočuje najvyšších policajných a vládnych predstaviteľov.



Úrady Duterteho zadržali 11. marca na letisku v Manile na základe zatykača vydaného ICC a letecky ho previezli do Holandska. V stredu ho odovzdali do väzby ICC.



Obhajca bývalého prezidenta Salvador Medialdea v piatok proti okolnostiam zatknutia svojho klienta protestoval a označil ich za "obyčajný únos". Poukázal tiež na to, že exprezident je v zlom zdravotnom stave. Sudcovia však ozrejmili, že Duterte sa podrobil lekárskemu vyšetreniu v Holandsku a vyhlásili ho za schopného postaviť sa pred súd.



Obvinenia voči Dutertemu teraz preskúmajú na predbežnom vypočutí 23. septembra. Ak sudcovia uznajú dôkazy za dostatočné, môže sa začať súdne konanie a hrozí mu až doživotie. DPA však pripomína, že proces môže trvať niekoľko rokov.



Rodrigo Duterte bol filipínskym prezidentom v rokoch 2016 až 2022. Počas svojho funkčného obdobia viedol rozsiahly boj proti drogovej trestnej činnosti. Podľa policajných údajov bolo počas protidrogovej kampane zabitých približne 6000 ľudí, ľudskoprávne organizácie odhadujú, že celkový počet obetí môže byť až 30.000.