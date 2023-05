Filipínsky súd zbavil exministerku obvinenia z obchodovania s drogami

Manila 12. mája (TASR) — Súd v Manile v piatok zbavil väznenú filipínsku bojovníčku za ľudské práva Leilu de Lima obvinenia z obchodovania s drogami. Bolo to jedno z dvoch zostávajúcich obvinení, ktoré proti nej vzniesli za vlády prezidenta Rodriga Duterteho, informuje agentúra AFP.



De Lima, bývalá senátorka a ministerka spravodlivosti, je vo väzení od februára 2017. Obvinenia, ktoré boli proti nej vznesené, sú však podľa ľudskoprávnych aktivistov vykonštruované. Má ísť o odplatu za to, že sa postavila proti Dutertemu a jeho "vojne" proti drogám, ktorá si vyžiadala tisíce obetí.



Napriek oslobodzujúcemu rozsudku zostáva de Lima vo väzení, keďže pokračuje jej stíhanie v inej trestnej veci, tiež súvisiacej s údajným obchodovaním s drogami. De Lima v tejto kauze požiadala o prepustenie na kauciu a čaká na rozhodnutie sudcu. V prípade, že súd ju uzná za vinnú, hrozí jej doživotie.



De Lima je obvinená z toho, že v rokoch 2010 - 2015, keď bola ministerkou spravodlivosti a pri moci bol prezident Benigno Aquino, údajne brala úplatky od väzňov v najväčšej väznici v krajine výmenou za to, že im umožní predávať drogy.



Napredovanie kauzy však skomplikovala skutočnosť, že dvaja svedkovia zomreli a jedno z troch obvinení voči de Lima bolo zrušené. Okrem toho viacerí svedkovia odvolali svoje výpovede a tvrdili, že boli k nim boli donútení.



Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie dospela v roku 2018 k záveru, že väznenie de Limy je "vzhľadom na absenciu právneho základu svojvoľné". Experti OSN tiež poukázali na to, že nebolo rešpektované ani jej právo na spravodlivý proces.



AFP píše, že od nástupu prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho k moci sa zo strany diplomatov a ľudskoprávnych aktivistov opätovne objavujú výzvy na prepustenie de Limy.



Pred svojím zatknutím sa de Lima v priebehu desiatich rokov zúčastňovala na vyšetrovaní vrážd tzv. kománd smrti, ktoré údajne založil Duterte počas svojho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Davao a potom aj v prvých dňoch svojho prezidentského mandátu (2016 - 2022).



Tieto vyšetrovania viedla de Lima v čase, keď pôsobila ako filipínska komisárka pre ľudské práva a následne ako ministerka spravodlivosti. V roku 2016 ju ako jedného z mála opozičných politikov zvolili do Senátu.