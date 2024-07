Filipíny a Čína sa dohodli v snahe vyhnúť sa stretu v Juhočínskom mori

Manila 21. júla (TASR) - Filipíny a Čína uzavreli dohodu viažucu sa na spornú oblasť v Juhočínskom mori, kde pravidelne dochádza k stretom medzi týmito krajinami. Na základe dohody budú môcť Filipíny zásobovať svojich vojakov umiestnených na lodnom vraku, ktorý slúži ako námorná základňa, informovala v nedeľu vláda v Manile, píše TASR podľa agentúry AP.



"Filipíny a Čínska ľudová republika dosiahli dohodu ... o dodávkach každodenných potrieb a rotačných misiách na (vraku) BRP Sierra Madre" uvádza sa vo vyhlásení filipínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Podrobnosti dohody zverejnené neboli, podľa vyhlásenia však obe strany uznali potrebu zníženia napätia v Juhočínskom mori a riešenia vzájomných sporov prostredníctvom dialógu a konzultácie.



Jadrom súčasných sporov je malý morský atol Second Thomas Shoal (Druhá Thomasova plytčina), kde Filipíny udržiavajú vojenskú prítomnosť na lodnom vraku. Na plytčine ho zámerne odstavili v roku 1999 so zámerom posilniť svoje nároky. Vojenskú posádku pravidelne zásobujú filipínske lode.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane spomínaného atolu a odmieta konkurenčné nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.



V júni Manila obvinila čínsku pobrežnú stráž z nezákonného vstupu na palubu filipínskeho zásobovacieho plavidla, pri ktorom bol vážne zranený jeden námorník. Filipínski predstavitelia tvrdia, že počas konfrontácie im zhabali aj zbrane.



Čoraz nepriateľskejšie strety v tejto oblasti podľa AP vyvolávajú obavy z eskalácie rozsiahlejších konfliktov, do ktorých by sa mohli zapojiť aj Spojené štáty vzhľadom na ich obranný pakt s Filipínami.