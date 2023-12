Filipíny a Čína sa obviňujú zo zrážky plavidiel v Juhočínskom mori

Manila/Peking 10. decembra (TASR) - Filipíny a Čína sa v nedeľu navzájom obviňovali zo zrážky svojich plavidiel v spornom Juhočínskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa Číny štyri filipínske lode ilegálne vstúpili do vôd Spratlyho ostrovov, ktoré si Peking nárokuje. Čínska pobrežná stráž priblížila, že jedno z týchto plavidiel nerešpektovalo viacnásobné varovania a náhle zmenilo smer, pričom sa úmyselne zrazilo s čínskou loďou.



Filipíny predtým tvrdili, že do ich lode "vrazilo" plavidlo čínskej pobrežnej stráže počas zásobovacej operácie. Hovorca filipínskej pobrežnej stráže na sociálnej sieti X napísal, že čínske plavidlo vodným delom zasiahlo tri filipínske plavidlá, pričom jednej z nich spôsobilo vážne poškodenie motora.



K najnovšiemu incidentu došlo neďaleko koralového atolu Second Thomas Shoal iba deň po tom, čo Filipíny obvinili Čínu, že použila vodné delá proti trom vládnym plavidlám, ktoré dodávali zásoby filipínskym rybárom pri plytčine Scarborough.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, cez ktoré ročne prechádzajú komodity v hodnote biliónov dolárov. Nároky na túto časť mora si však robia Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam.



Peking pritom svojím konaním ignoruje rozhodnutie Stáleho arbitrážneho súdu so sídlom v Haagu z roku 2016, v ktorom sa konštatovalo, že jeho historické nároky na väčšinu mora sú neopodstatnené.