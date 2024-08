Filipíny a Nemecko sa zaviazali uzavrieť dohodu o obrannej spolupráci

Manila 4. augusta (TASR) - Filipíny a Nemecko sa zaviazali uzavrieť širšiu dohodu o obrannej spolupráci ešte v priebehu tohto roka, uviedli v nedeľu v spoločnom vyhlásení ministri oboch krajín. TASR píše na základe agentúry Reuters.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa v Manile stretol so svojím filipínskym kolegom Gilbertom Teodorom s cieľom posilniť spoluprácu medzi krajinami, ktoré oslavujú 70 rokov vzájomných diplomatických vzťahov.



Ministri sa zaviazali nadviazať dlhodobé vzťahy medzi svojimi ozbrojenými silami s cieľom rozšíriť výcvik a bilaterálne výmeny, preskúmať možnosti rozšírenia bilaterálnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania a zapojiť sa do spoločných projektov.



Manila a Berlín prehlbujú svoje vzťahy, zatiaľ čo v posledných mesiacoch sa medzi Čínou a Filipínami vystupňovalo napätie. Krajiny si vymieňali obvinenia v súvislosti s konfliktami v sporných oblastiach Juhočínskeho mora. Čína napríklad podľa Filipín úmyselne narazila do lodí manilského námorníctva a vážne zranila filipínskeho námorníka, pripomína Reuters.



Čína si nárokuje suverenitu nad väčšinou Juhočínskeho mora vrátane oblastí, ktoré si ako výhradné ekonomické zóny nárokujú Vietnam, Filipíny, Malajzia, Brunej a Indonézia. Stály rozhodcovský súd v Haagu v roku 2016 konštatoval, že nároky Pekingu nemajú právny základ. Čína toto rozhodnutie odmietla.



Teodoro a Pistorius podľa spoločného vyhlásenia potvrdili, že rozhodnutie medzinárodného tribunálu o Juhočínskom mori je "konečné a právne záväzné".