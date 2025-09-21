< sekcia Zahraničie
Filipíny a Taiwan začali evakuáciu pred blížiacim sa supertajfúnom
Manila 21. septembra (TASR) - Úrady na Filipínach a Taiwane v nedeľu nariadili evakuáciu pred možnými záplavami a zosuvmi pôdy pred blížiacim sa supertajfúnom Ragasa. Tropická búrka „rýchlo zosilnela“ a očakáva sa, že do utorkového popoludnia zasiahne riedko osídlené ostrovy Batanes alebo Babuyan, uviedla filipínska meteorologická agentúra. TASR informuje podľa agentúry AFP.
Maximálna trvalá rýchlosť vetra v centre búrky dosiahla o 11.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) 185 kilometrov za hodinu s nárazmi až 230 kilometrov za hodinu. Búrka sa pohybovala na západ smerom k Filipínam.
Miestne úrady „nesmú strácať čas s presunom rodín z nebezpečných zón“, uviedol vo vyhlásení filipínsky minister vnútra Jonvic Remulla.
Na Taiwane úrady uviedli, že z okresu Hualien na východe bude evakuovaných takmer 300 ľudí a údaje sa môžu zmeniť v závislosti od pohybu tajfúnu.
„Odhadujeme, že dnes večer bude vydané varovanie pred tajfúnom na pevnine... a zajtra ráno sa tajfún priblíži k pobrežiu Taiwanu,“ uviedol Centrálny meteorologický úrad.
Filipínsky meteorológ John Grender Almario na nedeľňajšom tlačovom brífingu uviedol, že v severných oblastiach hlavného ostrova Luzon sa očakávajú „silné záplavy a zosuvy pôdy“.
Filipíny každoročne zasiahne v priemere 20 silných búrok a tajfúnov, čo milióny ľudí v oblastiach náchylných na katastrofy uvrhne do stavu neustálej chudoby.
Hongkonské observatórium uviedlo, že tamojšie počasie sa v utorok a v stredu „postupne zhorší“ a víchrica a búrkové vlny sa budú podobať na situáciu počas silného tajfúnu Mangkhut v roku 2018.
