Filipíny a USA odštartovali veľké spoločné manévre

Manila 11. apríla (TASR) - Filipíny a Spojené štáty odštartovali v utorok doposiaľ najväčšie spoločné vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastňuje takmer 18.000 vojakov z oboch krajín. Informuje o tom agentúra AFP s tým, že Manila a a Washington, ktorí sú tradičnými spojencami, sa snažia spoločne čeliť rastúcej asertivite Číny v regióne.



Každoročné americko-filipínske manévre s označením Balikatan potrvajú do 28. apríla. Tento rok budú prvýkrát zahŕňať aj cvičné nasadenie ostrej munície v oblasti Juhočínskeho mora, na ktorú si robí nároky Čína aj viacero ďalších krajín.



Do manévrov sa zapojí 12.200 Američanov a 5400 príslušníkov filipínskych ozbrojených síl, ako aj viac než 100 austrálskych vojakov. Počet účastníkov cvičenia sa oproti minulému roku zhruba zdvojnásobil.



Nácvik bojových operácií bude zahŕňať pristátia vojenských vrtuľníkov na ostrove nachádzajúcom sa pri severnom výbežku hlavného filipínskeho ostrova Luzon. Vojaci budú cvičiť aj obojživelné operácie zamerané na znovudobytie ostrova obsadeného nepriateľskou mocnosťou.



Manila a Washington sa v posledných mesiacoch dohodli na posilnení vzájomného spojenectva, čo zahŕňa obnovenie spoločných námorných hliadok v Juhočínskom mori, ako aj sprístupnenie ďalších filipínskych základní pre amerických vojakov. Podľa AFP by sa Filipíny mohli stať kľúčovým partnerom USA v prípade, že by došlo k čínskej invázii na Taiwan.



Čína v pondelok ukončila rozsiahle vojenské cvičenia neďaleko Taiwan. Spustila ich v sobotu po tom, čo sa taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vrátila do vlasti z návštevy USA, kde sa v Los Angeles stretla s predsedom americkej Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym. Aj v utorok sa v blízkosti Taiwanu, ktorý komunistická Čína považuje za súčasť svojho územia, pohybovalo deväť čínskych vojnových lodí a 26 lietadiel, oznámilo taiwanské ministerstvo obrany.