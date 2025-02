Filipíny a USA v Juhočínskom mori pozorovali čínske plavidlá

Manila 4. februára (TASR) - Vzdušné sily Filipín a Spojených štátov v utorok spoločne hliadkovali nad Juhočínskym morom, uviedla hovorkyňa filipínskych vzdušných síl. Monitorovali pri tom predovšetkým tri čínske plavidlá v námorných zónach Filipín. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Podľa hovorkyne Marii Consuelo Castillovej sa jednodňové cvičenie uskutočnilo v Západofilipínskom mori. Manila tento názov používa pre časti Juhočínskeho mora vo filipínskej hospodárskej zóne.



Na cvičení sa zúčastnili dve filipínske stíhacie lietadlá FA-50 a dva americké bombardéry B1-B. Jeho súčasťou bol prelet nad Scarborough Shoal, sporným ostrovom v Juhočínskom mori, ktorý kontroluje Čína.



"Nie je to v súvislosti so žiadnym konkrétnym problémom. Je o len súčasťou bežného výcviku, ktorý máme," povedala Castillová.



Filipínske námorníctvo dodalo, že "pozorne monitoruje" tri čínske lode v hospodárskej zóne krajiny. "Prítomnosť námorníctva čínskej armády (PLA-N) odzrkadľuje úplné ignorovanie medzinárodného práva Čínou a podkopáva mier a stabilitu v regióne," vyhlásil hovorca filipínskeho námorníctva John Percie Alcos.



Podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Xinhua bola plavba čínskej flotily v súlade s medzinárodným právom.



Za vlády súčasného filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa vzrástlo napätie medzi Manilou a Pekingom pre ich prekrývajúce sa hospodárske nároky v Juhočínskom mori.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré považujú za svoje ďalšie krajiny v regióne, medzi nimi aj Filipíny. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol tieto nároky Pekingu, jeho rozhodnutie však komunistická krajina neakceptuje.