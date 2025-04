Filipíny a USA začali spoločné vojenské cvičenia Balikatan

Manila 21. apríla (TASR) - Filipíny a Spojené štáty v pondelok začali každoročné spoločné vojenské cvičenia s názvom Balikatan. Manévre, ktoré potrvajú do 9. mája a zúčastní sa na nich podľa očakávania okolo 17.000 vojakov, majú simulovať „plnohodnotný scenár bitky“. Po prvýkrát sa uskutoční aj simulácia integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany za účasti filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Spojené štáty plánujú v priebehu najbližších troch týždňov nasadiť sofistikované zbrane vrátane mobilného protilodného raketového systému NMESIS, a to aj v blízkosti kľúčového bodu v oblasti, ktorá oddeľuje severné Filipíny od Taiwanu. Tento ostrov si nárokuje pevninská Čína a práve americko-filipínske cvičenia sú snahou o odradenie Pekingu od jeho ambícií v spornom Juhočínskom mori, píše AFP.



„Preukážeme nielen našu vôľu dodržiavať zmluvu o vzájomnej obrane, ktorá existuje od roku 1951, ale aj naše nesúmerné schopnosti,“ povedal v pondelok na otváracom ceremoniáli Balikatanu v Manile generálporučík americkej námornej pechoty James Glynn. „Nič nevytvára väzby tak rýchlo ako spoločné ťažkosti,“ dodal bez toho, aby konkretizoval spoločnú hrozbu.



Jeho filipínsky kolega, generálmajor Francisco Lorenzo doplnil, že cvičenia posilnia schopnosť Filipín riešiť „súčasné bezpečnostné výzvy“.



Väčšinu síl zapojených do cvičení, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v roku 1991, tvoria príslušníci americkej armády, menšie kontingenty posielajú aj ďalšie krajiny, ako Austrália a Japonsko.



Vzhľadom na blízkosť Filipín k Taiwanu a jeho okolitým vodám je spolupráca Manily s Washingtonom podľa AFP kľúčová v prípade akéhokoľvek konfliktu USA s Čínou. Dohoda o posilnenej obrannej spolupráci umožňuje Spojeným štátom prístup na deväť základní na Filipínach.



Filipíny sú už niekoľko mesiacov v konfrontácii s Čínou v súvislosti so spornými oblasťami Juhočínskeho mora. Od Marcosovho nástupu do funkcie prezidenta v roku 2022 neustále prehlbujú obrannú spoluprácu s USA a začali sa brániť rozsiahlym nárokom Číny na túto kľúčovú vodnú cestu. Americký minister obrany Pete Hegseth počas nedávnej návštevy Manily povedal, že USA toto spojenectvo ešte „zdvojnásobujú“.