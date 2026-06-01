< sekcia Zahraničie
Filipíny a Vietnam obnovili obrannú dohodu
Krajiny obnovili obrannú dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať „výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany“ a zintenzívnia vzájomnú „výmenu informácií“.
Autor TASR
Manila 1. júna (TASR) - Filipíny a Vietnam sa v pondelok dohodli na obnovení spolupráce v oblasti obrany s cieľom prispieť k posilneniu námornej bezpečnosti v regióne a k udržaniu mieru v spornom Juhočínskom mori. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Filipínsky prezident Ferdinand Marcos po stretnutí so svojím vietnamským náprotivkom To Lamom v Manile uviedol, že ich partnerstvo sa stáva „čoraz dôležitejším“, keďže región čelí neistote „charakterizovanej geopolitickou fragmentáciou“.
Krajiny obnovili obrannú dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať „výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany“ a zintenzívnia vzájomnú „výmenu informácií“. Dohodli sa tiež na spolupráci v oblasti presadzovania práva s cieľom predchádzať cezhraničnej kriminalite vrátane kybernetických podvodov, nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnemu hazardu i ďalším hrozbám.
Vietnamský prezident po stretnutí povedal, že obe krajiny budú tiež spoločne postupovať proti jednotlivcom a organizáciám, ktoré budú využívať územie jednej z nich na sabotážne aktivity nemierené proti druhej.
Marcos na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní vyhlásil, že Filipíny a Vietnam, ako krajiny uplatňujúce si nároky v Juhočínskom mori, opätovne potvrdzujú, že zachovanie mieru a stability, a tiež slobody plavby i preletov v regióne, je nespochybniteľné.
„Sme pevne odhodlaní k mierovému riešeniu sporov, ktoré pevne vychádza z medzinárodného práva,“ povedal.
K tomuto oznámeniu došlo len niekoľko dní po tom, čo čínska armáda prinútila holandské vojnové plavidlo zmeniť kurz, ktoré obvinila z „nezákonného vniknutia“ do oblasti okolo Paracelských ostrovov v Juhočínskom mori. Holandsko však trvalo na tom, že jeho fregata sa nachádzala v medzinárodných vodách.
Iba deň pred týmto incidentom Spojené štáty, India, Japonsko a Austrália vyjadrili spoločne obavy v súvislosti s Juhočínskym a Východočínskym morom a varovali pred akýmikoľvek agresívnymi krokmi. Bez toho, aby menovali Čínu, ministri zahraničných vecí týchto krajín krizovali „nebezpečné manévre vojenských lietadiel“ a „blokovanie akcie v Juhočínskom mori“.
Filipínsky prezident Ferdinand Marcos po stretnutí so svojím vietnamským náprotivkom To Lamom v Manile uviedol, že ich partnerstvo sa stáva „čoraz dôležitejším“, keďže región čelí neistote „charakterizovanej geopolitickou fragmentáciou“.
Krajiny obnovili obrannú dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať „výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany“ a zintenzívnia vzájomnú „výmenu informácií“. Dohodli sa tiež na spolupráci v oblasti presadzovania práva s cieľom predchádzať cezhraničnej kriminalite vrátane kybernetických podvodov, nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnemu hazardu i ďalším hrozbám.
Vietnamský prezident po stretnutí povedal, že obe krajiny budú tiež spoločne postupovať proti jednotlivcom a organizáciám, ktoré budú využívať územie jednej z nich na sabotážne aktivity nemierené proti druhej.
Marcos na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní vyhlásil, že Filipíny a Vietnam, ako krajiny uplatňujúce si nároky v Juhočínskom mori, opätovne potvrdzujú, že zachovanie mieru a stability, a tiež slobody plavby i preletov v regióne, je nespochybniteľné.
„Sme pevne odhodlaní k mierovému riešeniu sporov, ktoré pevne vychádza z medzinárodného práva,“ povedal.
K tomuto oznámeniu došlo len niekoľko dní po tom, čo čínska armáda prinútila holandské vojnové plavidlo zmeniť kurz, ktoré obvinila z „nezákonného vniknutia“ do oblasti okolo Paracelských ostrovov v Juhočínskom mori. Holandsko však trvalo na tom, že jeho fregata sa nachádzala v medzinárodných vodách.
Iba deň pred týmto incidentom Spojené štáty, India, Japonsko a Austrália vyjadrili spoločne obavy v súvislosti s Juhočínskym a Východočínskym morom a varovali pred akýmikoľvek agresívnymi krokmi. Bez toho, aby menovali Čínu, ministri zahraničných vecí týchto krajín krizovali „nebezpečné manévre vojenských lietadiel“ a „blokovanie akcie v Juhočínskom mori“.