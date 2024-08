Filipíny a Vietnam uskutočnia prvé spoločné cvičenie pobrežnej stráže

Manila 5. augusta (TASR) - Filipíny a Vietnam tento týždeň uskutočnia prvé spoločné cvičenie pobrežnej stráže v Manilskom zálive s cieľom posilniť námornú spoluprácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cvičenie juhoázijských krajín sa bude konať 9. augusta a pôjde o prvú takúto spoluprácu Filipín a Vietnamu, ktoré sa sporia o niektoré oblasti Juhočínskeho mora.



Počas januárovej štátnej návštevy Hanoja filipínsky prezident Ferdinand Marcos podpísal s Vietnamom dve dohody, jednu o posilnení spolupráce pobrežnej stráže a druhú o predchádzaní stretov v Juhočínskom mori.



Vietnamská 90-metrová loď CBC 8002 v pondelok už dorazila do manilského prístavu na päťdňovú návštevu. V piatok sa v spolupráci s hliadkovacou loďou BRP Gabriela Silang spoločne zamerajú na tréning pátrania a záchrany či na prevenciu požiarov a výbuchov, uviedli predstavitelia filipínskej stráže (PCG).



"Napriek rivalite (Filipín a Vietnamu), ktoré si tiež nárokujú na Západné Filipínske more, to ukazuje, že dokážeme spolupracovať," uviedol hovorca PCG. "Dúfame, že by to mohlo poslúžiť ako predloha, ktorú možno využiť aj v prípade Číny na deeskaláciu situácie," dodal.



Manila označuje vody vo svojej výhradnej ekonomickej zóne (EEZ) ako Západné Filipínske more.



Filipíny a Vietnam predložili OSN osobitné nároky na rozšírený kontinentálny šelf, aby sa oblasť uznala za súčasť ich územia. Čína si však nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré sa snažia získať Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan i Vietnam.



Predpokladá sa, že niektoré časti strategickej vodnej cesty sú bohaté na ložiská zemného plynu a ropy, no aj na ryby. Ročne sa tiež tadiaľto prepraví tovar v hodnote troch biliónov dolárov.