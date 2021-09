Na prezidenta Filipín bude kandidovať boxer Pacquiao

Na archívnej snímke filipínsky boxer Manny Pacquiao. Foto: TASR/AP

Manila 19. septembra (TASR) - Filipínsky boxer a politik Manny Pacquiao potvrdil v sobotu svoju kandidatúru v prezidentských voľbách, ktoré sa na Filipínach uskutočnia v roku 2022.Ako píše agentúra AFP, Pacquiaoa nominovala politická frakcia vo vládnucej strane PDP-Laban (Filipínska demokratická strana - Ľudová moc). V tomto politickom subjekte, do ktorého patrí aj súčasný prezident Rodrigo Duterte, panujú značné názorové nezhody.Ďalšia frakcia v PDP-Laban, ktorá je blízka úradujúcemu prezidentovi, si v auguste vybrala ako svojho kandidáta do prezidentských volieb Duterteho asistenta a úradujúceho senátora Christophera „Bonga“ Goa - ten však nomináciu zatiaľ neprijal.Nominácia dvoch kandidátov na prezidenta z jednej strany ukázala "hlboké názorové rozdiely vo vládnucej strane," povedal pre AFP analytik z poradenskej spoločnosti Eurasia Group Peter Mumford.dodal MumfordPacquiao (42), jeden z najúspešnejších boxerov v dejinách tohto športu, vstúpil do politiky v roku 2010 ako kongresman v dolnej komore filipínskeho parlamentu, pričom v súčasnosti je senátorom v hornej komore. Vo Filipínach sa teší veľkej popularite, všíma si AFP.Filipínska verejnosť vo všeobecnosti Pacquiaoa vníma ako štedrého človeka, ktorému sa tvrdou prácou podarilo dostať sa z chudoby a stať sa jedným z najbohatších boxerov na svete, analyzuje AFP.Pacquiao bol v minulosti podporovateľom Duterteho tvrdej protidrogovej kampane. V rozhovore pre AFP uviedol, že v prípade jeho zvolenia do úradu prezidenta bude táto kampaň pokračovať, avšak "správnym spôsobom", ktorý nebude porušovať "práva jednotlivcov".Na Filipínach je funkčné obdobie prezidenta obmedzené na šesť rokov a v prípade Duterteho vyprší v júni budúceho roka. Duterte však prijal nomináciu svojej strany na post viceprezidenta, čo politickí pozorovatelia považujú za "zadné vrátka" k úradu prezidenta. Duterteho kritici sa domnievajú, že by mohol prostredníctvom postu viceprezidenta prevziať funkciu prezidenta v prípade, že jeho spojenec vo voľbách zvíťazí a potom odstúpi.Duterte sa stal hlavou štátu v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. Podľa tamojšej polície bolo od jeho nástupu do úradu zabitých pri zásahoch viac ako 7000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie sa domnievajú, že počet takto usmrtených môže byť ešte oveľa vyšší. Napriek tomu je Duterte podľa prieskumov verejnej mienky medzi tamojšími obyvateľmi populárny.