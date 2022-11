Filipíny: Čínska loď sa zmocnila úlomkov rakety v Juhočínskom mori

Manila 21. novembra (TASR) - Filipíny v pondelok obvinili loď čínskej pobrežnej stráže, že násilím skonfiškovala úlomky čínskej kozmickej nosnej rakety, ktorú vylovilo plavidlo filipínskeho námorníctva. Časti rakety sa našli v nedeľu v Juhočínskom mori. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Prvé správy o úlomkoch rakety, ktoré námorníctvo opísalo ako "neidentifikovateľný kovový objekt" plávajúci blízko filipínskeho ostrova Pagasa, sa objavili v nedeľu ráno. Keď sa vojaci snažili predmet odtiahnuť na pobrežie, trasu ich lode zablokovalo čínske plavidlo, ktoré sa "násilím zmocnilo" úlomkov. Uviedol to filipínsky viceadmirál Alberto Carlos.



Úlomky by údajne mohli pochádzať z kozmického nosiča Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod), ktorý bol do vesmíru vypustený v novembri z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan.



Čína sa k obvineniam Filipín zatiaľ nevyjadrila. Stanica BBC však pripomína, že incident sa odohral v čase návštevy viceprezidentky Spojených štátov Kamaly Harrisovej na Filipínach.



Filipínske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že si je skonfiškovania úlomkov rakety vedomé a nariadi jeho preskúmanie.



Stanica BBC zároveň pripomína, že Juhočínske more je jednou z najspornejších oblastí na svete – na tamojšie koraly a ostrovy si nárokuje viacero krajín. Čína, ktorá si tiež robí nárok na niektoré časti územia v tomto regióne, tam v uplynulých rokoch zvýšila prítomnosť svojich vojsk.