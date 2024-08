Filipíny: Čínska pobrežná stráž bráni budovaniu dôvery

Manila 20. augusta (TASR) - Filipíny v utorok vyhlásili, že čínska pobrežná stráž nepomáha úsiliu o vybudovanie dôvery v Juhočínskom mori. Reagovali na napadnutia a poškodenia plavidiel v poslednej zo série konfrontácií, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Filipíny vyzývajú Čínu na to, aby sa zdržala agresívnych krokov a aby dodržiavala medzinárodné právo, uviedol hovorca námornej rady krajiny Alexander Lopez. Námorná rada je medzirezortný orgán, ktorý sa venuje politike Juhočínskeho mora.



Posledný incident sa odohral v blízkosti Sabinovej plytčiny, keď Filipíny dopĺňali zásoby na dvoch okupovaných ostrovoch v reťazci Spratlyho ostrovov, ktorých časti sú predmetom sporu medzi Čínou, Vietnamom a Malajziou. Čína spochybnila výpoveď Manily a uviedla, že to filipínska pobrežná stráž konala "neprofesionálne a nebezpečne".



Lopez na brífingu v prezidentskom paláci povedal, že rada vyjadrila "vážne znepokojenie z úmyselného obťažovania a zasahovania Číny" do filipínskej suverenity a do jej práv v Juhočínskom mori. Japonsko prostredníctvom svojho veľvyslanca v Manile tiež vyjadrilo vážne znepokojenie a zdôraznilo výzvu na mierové riešenie sporov.



Konanie Pekingu odsúdili aj Spojené štáty. Ministerstvo zahraničných vecí USA v pondelok kritizovalo "nebezpečné kroky" Číny proti plavidlám v Juhočínskom mori. Čínske lode "použili bezohľadné manévre a úmyselne sa zrazili s dvomi loďami filipínskej pobrežnej stráže. Spôsobili tak škody a ohrozili bezpečnosť posádky na palube," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Čína si nárokuje na takmer celé Juhočínske more a rozmiestňuje tam lode pobrežnej stráže na ochranu územia, ktoré považuje za svoje. Medzinárodný arbitrážny tribunál však uviedol, že nárok Pekingu nemá podporu v medzinárodnom práve.