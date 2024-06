Filipíny: Čínska stráž vtrhla na palubu lodí v Juhočínskom mori

Manila 19. júna (TASR) - Filipínska armáda v stredu uviedla, že čínska pobrežná stráž tento týždeň v Juhočínskom mori nezákonne vstúpila na palubu filipínskych námorných lodí a došlo k stretu, pri ktorom bol vážne zranený jeden námorník. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Novinárom potvrdil incident pri atole Second Thomas Shoal, ku ktorému došlo v pondelok, filipínsky kontraadmirál Alfonso Torres.



Čínska pobrežná stráž pritom údajne zhabala z filipínskych plavidiel aj zbrane. Torres uviedol, že strelné zbrane boli uložené v člnoch s posádkou filipínskych námorníkov, ktorí mali rozkaz neukazovať svoje zbrane počas konfrontácie.



V pondelok došlo vo vodách v okolí Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori k zrážke čínskeho plavidla s filipínskou zásobovacou loďou. Peking tvrdí, že filipínska zásobovacia loď vstúpila do vôd pri atole Second Thomas Shoal, opakovane ignorovala varovania Číny a nebezpečným spôsobom sa priblížila k čínskemu plavidlu, čo viedlo k zrážke.



Podobné incidenty nie sú ojedinelé. V Juhočínskom mori došlo tento rok ku viacerým kolíziám medzi filipínskymi a čínskymi loďami, čím značne eskalovalo napätie medzi oboma krajinami.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.