Filipíny: Čínske aktivity v Juhočínskom mori sú zjavne nelegálne

Manila 26. augusta (TASR) - Filipínsky minister obrany označil kroky Číny v Juhočínskom mori za "zjavne nelegálne." Vyjadril sa tak v súvislosti s nedeľným incidentom v sporných vodách medzi oboma krajinami. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Filipínske námorníctvo v nedeľu obvinilo čínske plavidlá z použitia vodných diel a úmyselného narazenia do filipínskeho plavidla, ktoré zásobovalo rybárov. Incident sa udial pri spornom atole Sabina shoal v Juhočínskom mori, ktorý sa nachádza takmer 230 kilometrov od filipínskeho ostrova Palawan.



Čínska pobrežná stráž uviedla, že kolíziu naopak spôsobila filipínska loď, ktorá "ignorovala opakované varovania".



"Takéto správanie musíme od Číny očakávať. Musíme byť pripravení, predvídať a zvyknúť si na takéto konanie Číny, ktoré je zjavne nelegálne, ako sme už opakovane povedali," oznámil novinárom minister obrany Gilberto Teodoro.



Predstavitelia USA vrátane prezidenta Joea Bidena sa zaviazali pomôcť Filipínam proti ozbrojeným útokom na ich lode a vojakov v Juhočínskom mori. "Všetci sa príliš sústreďujú na ozbrojený útok. Dostatočne sa posilnime, aby sa to nestalo," uviedol Teodoro.



Nedávny stret je ďalším zo série konfrontácii medzi čínskymi a filipínskymi silami v tejto oblasti. Peking si nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora, pričom čínske nároky zasahujú do výlučných ekonomických zón Filipín, Vietnamu a ďalších štátov. Medzinárodný arbitrážny tribunál však uviedol, že nárok Pekingu nemá podporu v medzinárodnom práve.