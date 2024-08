Filipíny dajú Číne protestnú nótu pre incident nad Juhočínskym morom

Manila 12. augusta (TASR) - Filipíny Číne doručia protestnú nótu v súvislosti s nedávnym stretom ich lietadiel. Ten sa udial minulý týždeň vo vzdušnom priestore nad spornou plytčinou v Juhočínskom mori. V pondelok to uviedol minister zahraničných vecí Filipín Enrique Manalo. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Náčelník filipínskeho generálneho štábu Romeo Brawner novinárom povedal, že Filipíny budú pokračovať v námorných hliadkach v Juhočínskom mori napriek "nebezpečným a provokatívnym" aktivitám čínskeho letectva z minulého týždňa. V nedeľu konanie Číny odsúdil aj filipínsky prezident Ferdinand Marcos.



Incident medzi čínskymi a filipínskymi lietadlami sa udial ešte vo štvrtok. Podľa filipínskej armády dve lietadlá čínskych vzdušných síl podnikli vo štvrtok "nebezpečný manéver" a zhodili svetlice do dráhy vrtuľníka filipínskych vzdušných síl nad spornou plytčinou Scarborough. Manila obvinila Peking z toho, že ohrozil životy ich posádky.



Čína v sobotu obhajovala svoje operácie a vyhlásila, že zorganizovala námorné a vzdušné sily, aby odohnali filipínske lietadlo po "opakovaných varovaniach".



Ide o ďalšiu zo série konfrontácii medzi čínskymi a filipínskymi silami v tejto oblasti. Peking si nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora, pričom čínske nároky zasahujú do výlučných ekonomických zón Filipín, Vietnamu a ďalších štátov.