Filipíny dočasne príjmu afganských žiadateľov o azyl

Manila 20. augusta (TASR) - Filipíny v utorok uviedli, že súhlasia so žiadosťou Spojených štátov o dočasné prijatie obmedzeného počtu Afgancov, ktorí utekajú pred vládou radikálneho hnutia Taliban a čakajú na vybavenie špeciálnych imigračných víz do USA. V utorok o tom informovalo filipínske ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa agentúry DPA.



Spojené štáty prevezmú na základe dohody na seba všetky výdavky na afganských štátnych príslušníkov ako strava, ubytovanie, bezpečnosť, zdravotná starostlivosť a doprava, spresnila hovorkyňa filipínskeho ministerstva zahraničných vecí Teresita Dazaová. Každý žiadateľ o azyl bude mať podľa jej slov povolenie zostať v krajine najviac 59 dní.



"Všetci žiadatelia budú podrobení úplnej bezpečnostnej previerke zo strany filipínskych úradov a pred príchodom by si mali zabezpečiť príslušné vstupné víza v súlade s filipínskymi zákonmi a predpismi," uviedla Dazaová. Dohodu musí pred vstupom do platnosti ešte schváliť filipínsky prezident Ferdinand Marcos.



Ministerstvo neoznámilo, koľko afganských štátnych príslušníkov prijme. V minulosti sa však uvádzalo, že USA požiadali svojho spojenca v juhovýchodnej Ázii o prijatie najmenej 50.000 takýchto žiadateľov o azyl.



Filipínske úrady informovali, že do úvodnej fázy bude zapojených 600 Afgancov, väčšina ktorých spolupracovala s americkou vládou alebo boli považovaní za oprávnených na špeciálne imigračné víza USA, no zostali krajine, keď sa Washington v roku 2021 stiahol z Afganistanu.



Filipínsky zákonodarcovia spočiatku vyjadrili obavy týkajúce sa bezpečnostných a právnych otázok súvisiacich so žiadosťou USA vrátane neistoty v spojitosti so zamietnutím žiadosti imigrantov.



Hnutie Taliban sa dostalo v Afganistane rýchlo späť k moci po tom, čo americký prezident Joe Biden stiahol v roku 2021 z krajiny amerických vojakov. V uplynulých rokoch Taliban zaviedol v Afganistane prísnu interpretáciu islamu, ktorá výrazne diskriminuje ženy a dievčatá.