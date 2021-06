Filipínsky prezident nebude spolupracovať na vyšetrení drogovej vojny

Na archívnej snímke pokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudaová. Foto: TASR/AP

Manila 15. júna (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte povedal, že nebude spolupracovať na prípadnom vyšetrovaní množstva zabití v súvislosti so svojimi zásahmi voči drogovej kriminalite, o ktoré požiadala prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC). Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na jeho hovorcu Harryho Roqua.Hlavná prokurátorka ICC Fatou Bensoudaová požiadala v pondelok sudcov tohto orgánu o odsúhlasenie dôkladného vyšetrenia takzvanej vojny proti drogám na Filipínach.Predbežné posudzovanie situácie v tejto krajiny podľa nej preukázalo existenciu dôvodného podozrenia, že počas Duterteho zásahov zameraných proti nelegálnym drogám v období od 1. júla 2016 do 16. marca 2019 boli spáchané zločiny proti ľudskosti.Roque označil Bensoudaovej krok za. ICC ako medzinárodný súd poslednej inštancie podľa jeho slov môže zasiahnuť iba v prípade, ak súdny systém v krajine zlyháva pri vyšetrovaní domácich trestných činov. Vyhlásenie, že filipínsky právny systém nefunguje, považuje zadodal hovorca.Filipíny vystúpili z ICC v roku 2019 po tom, čo súd začal predbežne vyšetrovať obvinenia, že filipínska polícia medzi 2016 a 2019 nezákonne zabila tisíce civilistov. ICC však následne uviedol, že môže naďalej vyšetrovať Filipíny pre zločiny spáchané počas ich členstva v tomto medzinárodnom tribunále.Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. Podľa tamojšej polície bolo od jeho nástupu do úradu zabitých pri zásahoch už takmer 6000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie sa pritom domnievajú, že počet obetí môže byť oveľa vyšší.