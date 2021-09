Duterte prijal kandidatúru na post viceprezidenta

Manila 8. septembra (TASR) – Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v stredu oznámil, že prijal nomináciu na post viceprezidenta v budúcoročných voľbách. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa agentúry AP je tento krok Duterteho snahou udržať sa pri moci aj navzdory ústavným obmedzeniam, ktoré mu neumožňujú opäť kandidovať na post hlavy štátu.



Filipínska vládna strana PDP-Laban (Filipínska demokratická strana - Ľudová moc) v stredu začala svoj celonárodný zjazd, počas ktorého Duterteho oficiálne nominovala na videprezidenta. Kandidátom na post hlavy štátu sa podľa očakávaní stal Duterteho asistent a úradujúci senátor Christopher „Bong" Go.



Na Filipínach je funkčné obdobie prezidenta obmedzené na šesť rokov a v prípade Duterteho vyprší v júni budúceho roka. Jeho prípadný viceprezidentský post však politickí pozorovatelia považujú za „zadné vrátka" k úradu prezidenta. Duterteho kritici sa domnievajú, že by mohol prostredníctvom postu viceprezidenta prevziať funkciu prezidenta v prípade, že jeho spojenec vo voľbách zvíťazí a potom odstúpi.



Duterte sa stal hlavou štátou v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. Podľa tamojšej polície bolo od jeho nástupu do úradu zabitých pri zásahoch viac ako 7000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie sa domnievajú, že počet takto usmrtených môže byť ešte oveľa vyšší. Napriek tomu je Duterte podľa prieskumov verejnej mienky medzi tamojšími obyvateľmi populárny.