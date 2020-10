Duterte sa nebráni zodpovednosti za usmrtených vo vojne s drogami

Manila 20. októbra (TASR) – Filipínsky prezident Rodrigo Duterte povedal, že je ochotný prevziať zodpovednosť za množstvo zabití v súvislosti so svojimi zásahmi voči drogovej kriminalite, informovala v utorok agentúra AP.



Prezident je podľa svojich vyjadrení pripravený čeliť obvineniam, ktoré môžu spôsobiť, že skončí vo väzení. Odmietol však obvinenia zo zločinov proti ľudskosti.



Duterte sa stal prezidentom v roku 2016 a spustil tvrdé zásahy zamerané proti ilegálnym drogám. Odvtedy bolo podľa polície zabitých takmer 6000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie však uvádzajú, že počet obetí môže byť oveľa vyšší.



„Môžete voči mne vyvodiť zodpovednosť za hocičo, akékoľvek úmrtie, ku ktorému došlo v rámci vojny proti drogám," povedal prezident.



Duterte povedal, že je v súvislosti s drogami „rozzúrený" a "nie je preňho problém" ísť do väzenia. „Ak mám slúžiť svojej krajine tým, že pôjdem do väzenia, tak rád," povedal.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu spustil v roku 2018 predbežné vyšetrovanie údajných zločinov proti ľudskosti a hromadného zabíjania. Prokurátor súdu má podľa AP rozhodnúť, či je k dispozícii dostatok dôkazov na začatie oficiálneho vyšetrovania.



Filipíny v marci 2019 odstúpili od Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC zriadil. Vyšetrovanie ICC však podľa prokurátora pokračuje aj napriek odstúpeniu Filipín.



Duterte hrozbu spojenú s drogami označil za ohrozenie národnej bezpečnosti a verejnosti podobne ako niekoľko desaťročí trvajúce povstanie marxistických vzbúrencov. Komunisti bojujú proti filipínskej vláde nepretržite od roku 1969.