Dvaja policajti zahynuli na Filipínach po prestrelke

Manila 25. februára (TASR) - Dvaja policajti zahynuli pri prestrelke s príslušníkmi Filipínskeho protidrogového útvaru (PDEA), ku ktorej došlo v obchodnom stredisku vo filipínskej metropole Manila. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



Jeden policajt a traja príslušníci PDEA utrpeli zranenia, uviedol predstaviteľ polície generálmajor Vicente Danao. Dodal, že k prestrelke došlo z nedorozumenia. Predstavitelia týchto ochranných zložiek pracovali na rovnakej úlohe, avšak navzájom o sebe nevedeli.



"Je to poľutovaniahodné... Obe strany vykonávali zákonnú činnosť, ktorá však mala byť od začiatku koordinovaná. Vyšetríme, kto je na vine a prečo sa to stalo," priblížil Danao.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte je od začiatku svojho mandátu v roku 2016 v konflikte s aktivistami z viacerých oblastí a s kritikmi jeho kontroverznej vojny proti drogám.



Pri policajných operáciách počas filipínskej vojny proti drogám bolo zabitých vyše 7900 podozrivých. Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že počet zabitých môže byť trojnásobný, pretože do akcií sa zapájajú aj samozvaní strážcovia zákona alebo najatí zabijaci.