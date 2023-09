Filipíny kritizujú postup čínskych plavidiel v Juhočínskom mori

Manila 8. septembra (TASR) - Filipíny v piatok odsúdili kroky Číny voči plavidlám, ktoré prevážali zásoby pre filipínskych vojakov v Juhočínskom mori. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Filipínske vládne úrady uviedli, že rázne odsudzujú pokračujúci nezákonný, agresívny a destabilizačný postup čínskej pobrežnej stráže a vojenských plavidiel v "Západofilipínskom mori". Manila týmto výrazom označuje svoju výlučnú ekonomickú zónu v Juhočínskom mori, napísala stanica BBC.



Filipínska pobrežná stráž v piatok ráno sprevádzala zásobovacie lode na jeden z atolov Spratlyho ostrovov, kde kotví vojnová loď s filipínskymi vojakmi. Misia bola úspešná, úrad však oznámil čínske obťažovanie, nebezpečné manévre a agresívny postup voči filipínskym plavidlám.



Čínska pobrežná stráž vo vyjadrení obvinila filipínske lode zo vstupu do týchto vôd bez povolenia čínskej vlády. "Čínska pobrežná stráž vydala rázne varovanie, sledovala celú trasu (lodí) a účinne usmerňovala filipínske lode v súlade s pravidlami," uviedol hovorca pobrežnej stráže.



Čína si nárokuje na takmer celé Juhočínske more a ignoruje tak rozhodnutie Stáleho arbitrážneho súdu so sídlom v Haagu z roku 2016. V ňom sa konštatovalo, že čínske historické nároky na väčšinu mora sú neopodstatnené. Nároky na túto oblasť si robia aj Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam.



Filipíny ako vojenské stanovište využívajú loď BRP Sierra Madre, ktorá je umiestnená v oblasti Spratlyho ostrovov, uviedla agentúra Reuters. Pôvodne to bola americká výsadková loď z čias druhej svetovej vojny.