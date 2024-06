Na rybárskej lodi na Filipínach došlo k výbuchu, hlásia obete

Manila 6. júna (TASR) - Najmenej šesť členov posádky prišlo o život počas explózie a následného požiaru na rybárskej lodi neďaleko mesta Naga v provincii Cebu na Filipínach. Príslušníci pobrežnej stráže dodali, že ďalších šesť osôb sa podarilo zachrániť, no jedna z nich je v kritickom stave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Niektorí zo zachránených sa nachádzajú v nemocnici a ďalší sú udalosťami natoľko otrasení, že nedokážu vyšetrovateľom povedať, čo sa na palube stalo.



K výbuchu na menšej lodi F/B King Bryan došlo v stredu večer. Na záberoch zverejnených pobrežnou strážou bolo vidno na lodi plamene a dym. Po obetiach alebo prípadných preživších pátrali záchranári vo vode.



Loď s dreveným trupom a bambusovým výložníkom mala pred výbuchom pravdepodobne problém s motorom. Následne došlo k výbuchu a vzniknutý požiar prinútil posádku skočiť do mora. S hasením pomohol aj okoloidúci remorkér.



Nehody na mori na Filipínach nie sú ojedinelé. Môžu za to silné a časté búrky, zle udržiavané lode, ako aj nedodržiavanie bezpečnostných predpisov. V decembri v roku 1987 sa potopil preplnený trajekt Doa Paz po zrážke s ropným tankerom a zahynulo viac ako 4300 ľudí. Tragédiu mnohí prirovnávajú k nehode Titanicu.