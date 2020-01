Filipíny nariadili povinnú evakuáciu obyvateľov z Iraku

Manila 8. januára (TASR) - Filipínska vláda nariadila v stredu povinnú evakuáciu približne 5000 Filipíncov pracujúcich v Iraku. Rozhodnutie vláda vydala po tom, ako Irán zaútočil v noci na stredu na ubytovacie zariadenia amerických vojakov, píše agentúra DPA.



Námorné sily ďalej uviedli, že do oblasti Blízkeho východu posielajú plavidlo, aby v prípade zhoršenia bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom previezli svojich občanov do bezpečia.



Filipínske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že na území Iraku zvýšili výstrahu na najvyššiu úroveň. To vyžaduje od všetkých Filipíncov, ktorí pracujú a žijú v tejto oblasti, aby v záujme svojej bezpečnosti odišli.



Filipínci môžu z krajiny odísť buď samostatne, alebo ich eskortujú s pomocou filipínskej vlády.



"Výsledkom koordinačných mítingov vlády k situácii na Blízkom východe, ktoré sa konali v uplynulých niekoľkých dňoch, je, že došlo k zvýšeniu bezpečnostnej výstrahy pre celý Irak na úroveň štyri, ktorou sa vyzýva na povinnú evakuáciu," povedal hovorca filipínskej diplomacie Eduardo Menez.



Filipínci nachádzajúci sa v Iraku majú bezodkladne kontaktovať filipínsku ambasádu v Iraku, pokiaľ potrebujú pomoc pri zriaďovaní výstupných víz z krajiny.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte už skôr nariadil uviesť do pohotovosti lode a lietadlá, aby mohli priviesť Filipíncov z Blízkeho východu. Stalo sa tak po tom, ako americká armáda na príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa spáchala pri medzinárodnom letisku v Bagdade atentát na veliteľa iránskych špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního.