Na Filipínach našli čiernu skrinku havarovaného vojenského lietadla

Na archívnej snímke záchranári zasahujú po zrútení vojenského lietadla typu C-130 pri nevydarenom pokuse o pristátie na filipínskom ostrove Jolo v regióne Sulu v nedeľu 4. júla 2021. Foto: TASR/AP

Manila 6. júla (TASR) - Filipínski vyšetrovatelia objavili čiernu skrinku vojenského transportného lietadla, ktorého havária si v nedeľu vyžiadala 52 životov a desiatky zranených. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.Lietadlo filipínskych ozbrojených síl typu Lockheed C-130 Hercules, prevážajúce 96 ľudí, sa zrútilo a začalo horieť po tom, ako pri pristávacom manévri minulo dráhu na ostrove Jolo v provincii Sulu. Príčina nehody nebola bezprostredne známa; vo veci prebieha vyšetrovanie.Stroj sa zrútil pri meste Patikul, približne 1000 kilometrov južne od filipínskej metropoly Manila. Armáda uzavrela miesto pádu lietadla aj jeho okolie do vzdialenosti jedného kilometra." uviedol náčelník generálneho štábu filipínskej armády Cirilito Sobejana.Zatiaľ je podľa neho predčasné špekulovať o príčinách nešťastia. Pri vyšetrovaní by mohli pomôcť údaje z jednej z čiernych skriniek – záznamníka rozhovorov z pilotnej kabíny, ktorý sa už podarilo nájsť.Vyšetrovatelia preverujú aj vyjadrenia očitých svedkov havárie. Podľa niektorých sa lietadlu čiastočne nevysunul podvozok, podľa iných pristávajúce lietadlo letelo príliš vysokou rýchlosťou.Na palube lietadla C-130 sa nachádzalo 96 príslušníkov armády, z ktorých 49 zahynulo. O život prišli ešte traja civilisti, ktorých zasiahli trosky lietadla. Zranenia utrpelo 47 vojakov a štyria civilisti zasiahnutí troskami; niektorí zo zranených sú v ohrození života. Išlo o najhoršie letecké nešťastie na Filipínach za uplynulých 20 rokov.Niektorí príslušníci armády z lietadla vyskočili ešte predtým, než po dopade na zem vybuchlo a zachvátili ho plamene. Mnohí z vojakov len nedávno absolvovali základný vojenský výcvik a boli nasadení do nepokojného regiónu krajiny na juhu súostrovia, kde filipínske ozbrojené sily dlhodobo zvádzajú boje s islamistickými povstalcami. Miestni dedinčania pomáhali vyťahovať vojakov z horiaceho lietadla, vďaka čomu viacerých z nich zachránili.