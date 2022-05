Nastupujúci prezident Marcos je proti nárokom Číny v Juhočínskom mori

Manila 26. mája (TASR) - Nastupujúci filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil, že potvrdí rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora z roku 2016 o sporných nárokoch Číny na Juhočínske more. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu v roku 2016 zrušil nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori, cez ktorú každoročne prechádza tovar v hodnote zhruba troch biliónov amerických dolárov. Čína sa na haagskom súdnom pojednávaní nezúčastnila a dané rozhodnutie neuznáva.



"Ide o veľmi dôležité rozhodnutie v náš prospech a použijeme ho na to, aby sme naďalej presadzovali naše územné práva. Nie sú to nároky. Je to naše územné právo," uviedol Marcos.



"S Čínou dôsledne hovoríme jasnou rečou," pokračoval Marcos. "Nemôžeme s nimi ísť do vojny. To je posledná vec, ktorú by sme teraz potrebovali," dodal.



Dosluhujúci filipínsky prezident Rodrigo Duterte spomínané rozhodnutie ICJ z roku 2016 nepotvrdil a radšej akceptoval prísľuby Číny o spolupráci v oblasti obchodu a investícií. Tie sa však podľa kritikov nenaplnili, vysvetľuje AFP.



Filipínsky parlament v stredu vyhlásil víťaza prezidentských volieb z 9. mája Marcosa za nového prezidenta krajiny. Jeho funkčné obdobie sa začne 30. júna.