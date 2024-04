Filipíny nevydajú Duterteho Medzinárodnému trestnému súdu

Manila 15. apríla (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos v pondelok povedal, že USA nebude umožnený prístup na ďalšie filipínske vojenské základne. Takisto odmieta vydať exprezidenta Rodriga Duterteho Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Odpoveď je nie. Filipíny nemajú v pláne otvoriť či založiť ďalšie základne EDCA," uviedol Marcos pre AFP. Filipíny s USA v roku 2014 podpísali Dohodu o posilnenej obrannej spolupráci (EDCA), ktorá podporuje spoločný výcvik a súčinnosť ozbrojených síl oboch krajín.



Umožňujú aj prítomnosť amerických vojakov na filipínskych základniach. Manila vlani v apríli oznámila umiestnenie štyroch vojenských základní, ktoré môžu americkí vojaci využívať. Niektoré sú umiestnene aj v okolí Juhočínskeho mora a jedna v blízkosti Taiwanu.



Marcos podľa svojich slov nemieni vydať na stíhanie ICC svojho predchodcu Duterteho, ktorý je vyšetrovaný v spojitosti s vraždami počas vojny proti drogám. "Neuznávame zatykač, ktorý nám pošlú. To znamená nie," uviedol prezident.



Marcos to povedal na fóre asociácie zahraničných spravodajcov Filipín, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia filipínskej armády a zahraniční diplomati.



Duterte bol prezidentom Filipín v rokoch 2016 až 2022 a počas prvého roku v úrade vyhlásil vojnu proti drogám. ICC so sídlom v Haagu začal v roku 2018 vyšetrovanie v spojitosti s údajnými vraždami počas tejto vojny.