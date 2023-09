Nositeľku Nobelovej ceny Ressovú zbavili obvinení z daňových únikov

Manila 12. septembra (TASR) - Filipínsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Mariu Ressovú po päťročnom právnom boji v utorok zbavili obvinení z daňových únikov. Obvinenia už predtým označila za politicky motivované, verdikt súdu teraz privítala ako rozhodnutie v prospech slobody tlače. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ressová a digitálna mediálna spoločnosť Rappler, ktorú spoluzakladala v roku 2012, čelili niekoľkým obvineniam z toho, že sa vyhli plateniu daní po tom, ako získali kapitál prostredníctvom partnerstiev so zahraničnými investormi. Štyroch obvinení ich súd zbavil v januári, piaty mal na starosti iný súd, ktorý ich oslobodil v utorok. "Dnes oslavujeme víťazstvo faktov nad politikou," napísala vo vyhlásení spoločnosť Rappler.



Prípad siaha do roku 2015, keď investičná spoločnosť Omidyar Network investovala prostredníctvom miestnych manažérov do spoločnosti Rappler. Spoločnosť má podľa svojej webovej stránky kancelárie v americkom Silicon Valley a Washingtone, indickom Bangalúre a Bombaji a tiež v Londýne. Podľa ústavy môžu do médií na Filipínach investovať iba filipínski občania alebo subjekty kontrolované vládou.



Právne problémy sa pre Ressovú a spoločnosť Rappler začali v roku 2016, keď k moci na Filipínach prišiel prezident Rodrigo Duterte. Ressová kritizovala prezidenta vrátane jeho vojny proti drogám. Duterteho vláda tvrdila, že s obvineniami proti Ressovej nemá nič spoločné.



Ressová a jej web Rappler musia čeliť ešte dvom žalobám. Novinárka sa zároveň odvolala proti rozsudku, v ktorom ju uznali za vinnú z ohovárania, za ktoré jej hrozí takmer sedemročný trest.



Ďalšia kritička prezidenta Duterteho, aktivistka za ľudské práva Leila de Lima, strávila vo väzení viac ako šesť rokov po tom, ako ju obvinili z obchodovania s drogami.