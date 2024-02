Filipíny obvinili čínske plavidlá z nebezpečných manévrov

Manila/Peking 11. februára (TASR) - Filipínska pobrežná stráž obvinila v nedeľu čínske plavidlá z vykonávania "nebezpečných manévrov" počas hliadkovania pri útesoch v Juhočínskom mori neďaleko pobrežia Filipín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Filipínska loď BRP Teresa Magbanua bola vyslaná začiatkom februára, aby hliadkovala vo vodách okolo atolu Scarborough Shoal. Ide o územie v Juhočínskom mori mimoriadne vhodné pre rybolov a filipínske plavidlo malo v oblasti zaisťovať bezpečnosť filipínskych rybárov.



Ide zároveň o oblasť, ktorá je predmetom sporu odvtedy, čo sa jej v roku 2012 zmocnila na úkor Filipín Čína. Peking odvtedy vysiela do oblasti hliadkovacie lode, ktoré podľa Manily obťažujú filipínske plavidlá a bránia filipínskym rybárom, aby sa dostali do oblastí, v ktorých je viac rýb.



Počas hliadok pritom plavidlá čínskej pobrežnej stráže podľa Filipín vykonali štyrikrát nebezpečné blokovacie manévre proti lodi BRP Teresa Magbanua. Filipínska pobrežná stráž okrem toho v nedeľu uviedla, že jej lode prenasledovali pri vyše 40 rôznych príležitostiach čínske plavidlá.



Čínske veľvyslanectvo v Manile bezprostredne nereagovalo na žiadosti o komentár.



Atol Scarborough Shoal leží asi 240 kilometrov západne od najväčšieho filipínskeho ostrova Luzon a takmer 900 kilometrov od najbližšej čínskej pevniny - ostrova Chaj-nan.



Podľa dohovoru OSN o morskom práve, ktorý pomohla vyjednať aj Čína, si môžu krajiny uplatňovať právomoc na prírodné zdroje, ktoré sa nachádzajú asi 200 námorných míľ (370 kilometrov) od ich pobrežia, pripomína AFP.



K incidentom medzi filipínskymi a čínskymi loďami prichádza asi dva mesiace po tom, čo v spornej oblasti pri atoloch prišlo ku kolízii medzi loďami Číny a Filipín, pričom čínske plavidlá mali proti filipínskym lodiam použiť aj vodné kanóny.



Čína si nárokuje na takmer celé Juhočínske more a ignoruje rozhodnutie medzinárodného súdu, podľa ktorého nemajú jej nároky nijaký právny základ.



Čína a Filipíny sa v januári dohodli na potrebe bližšieho dialógu, aby sa vysporiadali s "námornými núdzovými situáciami".