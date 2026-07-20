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Filipíny obvinili Čínu zo zranenia námorníka v Juhočínskom mori
Čínske veľvyslanectvo v Manile na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.
Autor TASR
Manila 20. júla (TASR) - Filipínska armáda v pondelok obvinila čínsku pobrežnú stráž zo zranenia jedného filipínskeho námorníka prostredníctvom dreveného obuška. K stretu medzi príslušníkmi oboch krajín došlo v Juhočínskom mori, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Filipíny uviedli, že čínsky nafukovací čln s pevným trupom krúžil okolo lode BRP Sierra Madre. Na palube člna sa nachádzalo osem mužov, ktorí loď fotografovali a natáčali na video. Loď, presnejšie lodný vrak, slúžiaci ako predsunutá vojenská základňa, leží na spornom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch. Filipíny loď v roku 1999 odstavili na plytčine so zámerom posilniť svoje nároky na toto územie.
AFP pripomína, že Čína si nárokuje takmer celú túto kľúčovú vodnú cestu napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej nároky nemajú žiadny právny základ. V tejto oblasti sa často dostáva do konfliktov s filipínskymi plavidlami.
Manila vo vyhlásení potvrdila, že k plavidlám Pekingu vyslala dva gumové člny, aby ich odohnali. „Príslušníci (čínskej pobrežnej stráže) reagovali násilne a agresívne a príslušníka filipínskeho námorníctva udreli dreveným obuškom po hlave, čím mu spôsobili zranenie a poškodili gumový čln námorníctva,“ uvádza sa v stanovisku.
Tento incident podľa filipínskeho ministerstva obrany prispel k „jasnému vzoru provokatívneho a nepriateľského správania“ zo strany pobrežnej stráže Pekingu.
Čínske veľvyslanectvo v Manile na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.
Správa o pondelkovom incidente prišla len niekoľko hodín po tom, čo filipínsky rezort zahraničných vecí oznámil, že najvyšší diplomati oboch krajín sa tento týždeň stretnú na zasadnutí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile.
Filipíny uviedli, že čínsky nafukovací čln s pevným trupom krúžil okolo lode BRP Sierra Madre. Na palube člna sa nachádzalo osem mužov, ktorí loď fotografovali a natáčali na video. Loď, presnejšie lodný vrak, slúžiaci ako predsunutá vojenská základňa, leží na spornom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch. Filipíny loď v roku 1999 odstavili na plytčine so zámerom posilniť svoje nároky na toto územie.
AFP pripomína, že Čína si nárokuje takmer celú túto kľúčovú vodnú cestu napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej nároky nemajú žiadny právny základ. V tejto oblasti sa často dostáva do konfliktov s filipínskymi plavidlami.
Manila vo vyhlásení potvrdila, že k plavidlám Pekingu vyslala dva gumové člny, aby ich odohnali. „Príslušníci (čínskej pobrežnej stráže) reagovali násilne a agresívne a príslušníka filipínskeho námorníctva udreli dreveným obuškom po hlave, čím mu spôsobili zranenie a poškodili gumový čln námorníctva,“ uvádza sa v stanovisku.
Tento incident podľa filipínskeho ministerstva obrany prispel k „jasnému vzoru provokatívneho a nepriateľského správania“ zo strany pobrežnej stráže Pekingu.
Čínske veľvyslanectvo v Manile na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.
Správa o pondelkovom incidente prišla len niekoľko hodín po tom, čo filipínsky rezort zahraničných vecí oznámil, že najvyšší diplomati oboch krajín sa tento týždeň stretnú na zasadnutí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile.