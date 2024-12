Filipíny odkúpia od Američanov raketomety Typhon

Manila 23. decembra (TASR) - Filipínska armáda v pondelok oznámila, že plánuje kúpiť americký raketový systém Typhon na ochranu svojich námorných záujmov v Juhočínskom mori. Rozhodnutie kritizuje Čína, ktorá si nárokuje niektoré sporné časti v tejto oblasti a tvrdí, že sa tým narúša stabilita v Ázii. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Generál filipínskej armády Roy Galido informoval, že presný počet raketometov bude závisieť od ekonomických možností krajiny. Podľa Galida americký raketomet umožní filipínskemu námorníctvu zasahovať ciele až do vzdialenosti 200 námorných míľ (370 kilometrov). Podľa Dohovoru OSN o morskom práve to predstavuje hranicu námorných práv Filipín.



Galido vysvetlil, že od naplánovania kúpy nových zbraní k samotnej kúpe spravidla ubehnú najmenej dva a viac rokov. Podľa neho ešte na rok 2025 nebola naplánovaná kúpa raketometov Typhon.



Americká armáda už tento raketový systém stredného doletu rozmiestnila na severe Filipín počas každoročného spoločného vojenského cvičenia. Aj napriek kritike Pekingu sa rozhodla po ukončení manévrov raketomety v krajine ponechať. Filipínska armáda ich odvtedy využíva na výcvik.



Čína a Filipíny vedú dlhodobý spor o kontrolu nad niektorými oblasťami v Juhočínskom mori. Peking si nárokuje skoro celé Juhočínske more, hoci podľa medzinárodného práva mu nepatrí. Generál Galido preto akúkoľvek kritiku odmieta a tvrdí, že cieľom Filipín nie je zasahovať do záujmov iných krajín.



Raketomet stredného doletu Typhon vyvinula americká spoločnosť Lockheed Martin pre armádu Spojených štátov. Má dosah približne 480 kilometrov a v súčasnosti sa vyvíja verzia s ešte väčším dosahom.