< sekcia Zahraničie
Filipíny odmietajú tvrdenia, že sú využívané na výcvik teroristov
Nedeľňajší útok, ktorý si vyžiadal 15 obetí, spáchali počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) na pláži Bondi Beach podľa polície dvaja muži - 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed.
Autor TASR
Manila 17. decembra (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos odmieta tvrdenia, že súostrovie je využívané na výcvik teroristov, uviedla v stredu jeho hovorkyňa. Reagovala tak na zistenie, že muži stojaci za masovou streľbou v Sydney strávili takmer celý november na Filipínach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nedeľňajší útok, ktorý si vyžiadal 15 obetí, spáchali počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) na pláži Bondi Beach podľa polície dvaja muži - 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Úrady incident označili za antisemitský teroristický čin motivovaný ideológiou Islamského štátu.
„Neboli predložené žiadne dôkazy na podporu tvrdení, že krajina bola využívaná na výcvik teroristov. Neexistuje žiadna overená správa ani nebolo potvrdené, že osoby zapojené do incidentu na pláži Bondi Beach absolvovali akúkoľvek formu výcviku na Filipínach,“ citovala hovorkyňa filipínskeho prezidenta z vyhlásenia národnej bezpečnostnej rady.
Mladšieho z útočníkov, ktorý po postrelení políciou upadol do kómy a medzičasom sa prebral, v stredu obvinili z celkovo 59 trestných činov vrátane spáchania teroristického činu a 15 prípadov vraždy. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila.
Imigračný úrad v Manile v utorok potvrdil, že obaja muži pricestovali na Filipíny 1. novembra zo Sydney. Počas cesty na súostroví sa zdržiavali na ostrove Mindanao, ktorý bol ich konečným cieľom a ktorý je baštou menších skupín islamistických bojovníkov. Z Filipín potom odcestovali 28. novembra.
Filipínski predstavitelia v stredu uviedli, že od začiatku minulého roka nezaznamenali žiadne významné teroristické operácie ani výcvik. „Sú roztrieštení a nemajú žiadne vedenie,“ povedala o povstaleckých skupinách armádna hovorkyňa plukovníčka Francel Padillová.
Plukovník Xerxes Trinidad zase uviedol, že novembrová cesta otca a syna na Filipíny by neposkytla dostatok času na dôkladný výcvik. Ten podľa neho nemožno absolvovať za 30 dní, najmä ak má ísť o streľbu.
AFP pripomenula, že 23. mája 2017 stovky ozbrojených mužov, ktorí prisahali vernosť Islamskému štátu, prevzali kontrolu nad viacerými časťami mesta Marawi, pričom civilistov využívali ako ľudské štíty. Filipínskej armáde trvalo päť mesiacov, kým tieto oblasti znovu dobyla; niektoré z nich boli pritom takmer úplne zničené. Analytik Rommel Banlaoi AFP povedal, že na ostrove Mindanao je stále množstvo aktívnych výcvikových táborov.
Nedeľňajší útok, ktorý si vyžiadal 15 obetí, spáchali počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) na pláži Bondi Beach podľa polície dvaja muži - 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Úrady incident označili za antisemitský teroristický čin motivovaný ideológiou Islamského štátu.
„Neboli predložené žiadne dôkazy na podporu tvrdení, že krajina bola využívaná na výcvik teroristov. Neexistuje žiadna overená správa ani nebolo potvrdené, že osoby zapojené do incidentu na pláži Bondi Beach absolvovali akúkoľvek formu výcviku na Filipínach,“ citovala hovorkyňa filipínskeho prezidenta z vyhlásenia národnej bezpečnostnej rady.
Mladšieho z útočníkov, ktorý po postrelení políciou upadol do kómy a medzičasom sa prebral, v stredu obvinili z celkovo 59 trestných činov vrátane spáchania teroristického činu a 15 prípadov vraždy. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila.
Imigračný úrad v Manile v utorok potvrdil, že obaja muži pricestovali na Filipíny 1. novembra zo Sydney. Počas cesty na súostroví sa zdržiavali na ostrove Mindanao, ktorý bol ich konečným cieľom a ktorý je baštou menších skupín islamistických bojovníkov. Z Filipín potom odcestovali 28. novembra.
Filipínski predstavitelia v stredu uviedli, že od začiatku minulého roka nezaznamenali žiadne významné teroristické operácie ani výcvik. „Sú roztrieštení a nemajú žiadne vedenie,“ povedala o povstaleckých skupinách armádna hovorkyňa plukovníčka Francel Padillová.
Plukovník Xerxes Trinidad zase uviedol, že novembrová cesta otca a syna na Filipíny by neposkytla dostatok času na dôkladný výcvik. Ten podľa neho nemožno absolvovať za 30 dní, najmä ak má ísť o streľbu.
AFP pripomenula, že 23. mája 2017 stovky ozbrojených mužov, ktorí prisahali vernosť Islamskému štátu, prevzali kontrolu nad viacerými časťami mesta Marawi, pričom civilistov využívali ako ľudské štíty. Filipínskej armáde trvalo päť mesiacov, kým tieto oblasti znovu dobyla; niektoré z nich boli pritom takmer úplne zničené. Analytik Rommel Banlaoi AFP povedal, že na ostrove Mindanao je stále množstvo aktívnych výcvikových táborov.