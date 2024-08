Filipíny odporučili svojim námorníkom, aby sa vyhýbali Červenému moru

Manila 23. augusta (TASR) - Filipíny v piatok vyzvali svojich námorníkov, aby sa vyhýbali Červenému moru, keďže tam jemenskí húsijskí povstalci útokmi naďalej ohrozujú námornú dopravu. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Občania Filipín by sa mali tejto oblasti úplne vyhýbať, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné pre ich živobytie," oznámilo vo vyhlásení filipínske ministerstvo zahraničných vecí. Ako dôvod uviedlo "eskaláciu konfliktu v Červenom mori, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre všetkých filipínskych námorníkov pracujúcich v tejto oblasti".



Rezort diplomacie dodal, že námorníci by sa mali vzhľadom na riziká "obozretne rozhodnúť" a využiť svoje právo na odmietnutie plavby.



Ministerstvo vydalo odporúčanie po tom, ako 23 Filipíncov zachránili z ropného tankera Sounion, ktorý v stredu zasiahli projektily západne od jemenského prístavného mesta Hudajda. Tanker po útoku stratil výkon motorov a schopnosť manévrovať. Z paluby evakuovali aj dvoch ruských občanov.



K zodpovednosti za útok sa prihlásili jemenskí húsíovia, ktorí od začiatku vojny v Pásme Gazy pravidelne ohrozujú námornú dopravu v Červenom mori. Tvrdia, že tak robia na znak solidarity s Palestínčanmi.



Filipínski námorníci tvoria výrazný podiel vo svetovom lodnom priemysle. Manila uviedla, že tanker Sounion bol deviatou loďou s Filipíncami na palube, na ktorú zaútočili húsíjskí povstalci.



Jeden občan Filipín je nezvestný od júnového útoku na loď MV Tutor v Červenom mori a 17 filipínskych členov posádky lode Galaxy Leader je v zajatí húsíov od vlaňajšieho novembra, keď plavidlo uniesli, pripomína AFP.