Na Filipínach zahynulo osem ľudí pri havárii záchranného lietadlao

Manila 29. marca (TASR) - Osem ľudí prišlo o život v nedeľu pri havárii lietadla, ktoré uskutočňovalo záchranný let z filipínskeho hlavného mesta Manila do Japonska, informovala agentúra DPA.



Lietadlo typu Westwind po štarte z medzinárodného letiska pri filipínskom hlavnom meste Manila začalo horieť a havarovalo, oznámilo vedenie letiska.



Záchranný let smeroval na letisko Tokio-Haneda v Japonsku. Na palube bolo šesť členov posádky a dvaja pasažieri. Nehodu podľa vedenia letiska nikto neprežil.