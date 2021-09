Filipíny otvoria 120 škôl pre prezenčné vyučovanie

Manila 20. septembra (TASR) – Filipíny znovu otvoria 120 škôl s obmedzeným prezenčným vyučovaním a stane sa tak prvýkrát od začiatku pandémie koronavírusu, v rámci skúšobného programu schváleného prezidentom Rodrigom Dutertem. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.



Kým vo svete takmer každá krajina školy už znovu čiastočne alebo úplne otvorila pre prezenčné vyučovanie v triedach, Filipíny ich majú zatvorené od marca 2020.



„Musíme vyskúšať vyučovanie s osobnou prítomnosťou, pretože to už nie je vec vzdelania, je to vec duševného zdravia detí," povedal novinárom prezidentov hovorca Harry Roque. „Je to aj vec ekonomiky, pretože môžeme stratiť celú jednu generáciu, ak nebudeme mať priame vyučovanie," dodal.



Podľa pravidiel schválených v pondelok Dutertem sa bude môcť na dvojmesačnom skúšobnom programe zúčastniť takmer 100 verejných škôl v oblastiach s „minimálnym rizikom" šírenia koronavírusu. Zúčastniť sa môže aj 20 súkromných škôl.



Triedy budú otvorené pre deti od materských škôl až po tretí ročník základných škôl a pre stredné školy, ale počet študentov a hodín strávených v triedach bude obmedzený.



Potrebný je aj súhlas rodičov.



„Ak bude skúšobné vyučovanie bezpečné, ak bude efektívne, potom ho postupne rozšírime," povedala ministerka školstva Leonor Brionesová.



Duterte odmietal predchádzajúce návrhy na skúšobné znovuotvorenie škôl, obával sa, že deti by mohli dostať ochorenie COVID-19 a nakaziť aj starších príbuzných.



Pribúdali však výzvy Detského fondu OSN (UNICEF) a mnohých učiteľov, aby sa krajina vrátila k prezenčnému vyučovaniu, pretože predlžované zatvorenie škôl zhoršovalo krízu vo vzdelaní v krajine.



Nie je jasné, kedy sa skúšobný program začne a ktoré školy presne sa doň zapoja.



Program „miešaného vyučovania", ktoré zahŕňa online hodiny, tlačené učebné materiály a hodiny vysielané v televízii či na sociálnych médiách, bude pokračovať.



Pätnásťroční žiaci na Filipínach sú na chvoste alebo tesne nad ním v čítaní, matematike a vede, ukazujú údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Väčšina žiakov a študentov navštevuje školy, kde sú príliš početné triedy, využívajú sa zastarané vyučovacie metódy a vidieť aj nedostatok investícií do základnej infraštruktúry, ako sú toalety. Tieto faktory spolu s chudobou sa pokladajú za príčiny zaostávania mládeže.