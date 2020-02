Filipíny oznámili USA zámer odstúpiť od bezpečnostného paktu

Manila 11. februára (TASR) - Filipínska vláda upovedomila v utorok Spojené štáty o svojom zámere ukončiť významný bezpečnostný pakt, ktorý umožňoval americkým silám vykonávať cvičenia v tejto ázijskej ostrovnej krajine. Ide o zatiaľ najvážnejšie ohrozenie spojenectva medzi Manilou a Washingtonom od nástupu súčasného filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho, uviedla tlačová agentúra AP.



Filipínsky minister zahraničných vecí Teodoro Locsin ml. napísal na Twitteri, že oznámenie o ukončení Dohody o hosťujúcich silách z roku 1999 prijal zástupca veľvyslanca Spojených štátov v Manile. V rámci "diplomatickej zdvorilosti" odmietol zverejniť podrobnosti o tomto kroku.



Locsin podpísal uvedené oznámenie na príkaz Duterteho, ktorý predtým často kritizoval bezpečnostnú politiku Spojených štátov, zatiaľ čo chválil politiku Číny a Ruska, a to i napriek historicky blízkym vzťahom medzi Manilou a Washingtonom. Ukončenie platnosti má nastať 180 dní po prijatí oznámenia Washingtonom.



Pri minulotýždňovom vypočutí v Senáte minister varoval, že zrušenie paktu so Spojenými štátmi oslabí bezpečnosť Filipín a vytvorí podmienky pre agresiu v sporných vodách Juhočínskeho mora. Namiesto odstúpenia od dohody navrhoval jej prehodnotenie s cieľom vyriešiť sporné otázky.



Prítomnosť americkej armády v tomto regióne, kadiaľ prechádza strategická námorná trasa, bola vnímaná ako rozhodujúca protiváha Číny, ktorá si nárokuje prakticky celé Juhočínske more, komentovala AP.