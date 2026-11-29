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Filipíny pátrajú po občanoch, ktorých naverbovali do ruskej armády
Filipínsky imigračný úrad tvrdí, že za uplynulý rok zabránil 86 Filipíncom v opustení krajiny, pretože sa mohli stať obeťami obchodníkov s ľuďmi.
Autor TASR
Manila 29. novembra (TASR) - Filipínska vláda v nedeľu uviedla, že pátra po približne 30 Filipíncoch, ktorých podľa senátora Raffyho Tulfa oklamali a nalákali na vstup do ruskej armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tulfo tvrdí, že vládu upozornil na video šíriace sa na internete, v ktorom Filipínci povedali, že sú v Rusku a nútia ich absolvovať výcvik na „nasadenie do vojny“.
„Oklamali ich pracovnými ponukami na pozície upratovačov alebo stavebných robotníkov, no už mesiac absolvujú vojenský výcvik,“ uviedol senátor.
Hovorkyňa prezidenta Claire Castrová uviedla, že sa podarilo zistiť, kde presne sa spomínaní Filipínci nachádzajú, ale „vzhľadom na citlivý charakter opatrení, ktoré prijímame na pomoc týmto ľuďom, nezverejníme podrobnosti ani krajinu, v ktorej sa nachádzajú“.
V spomínanom videu Filipínci oblečení vo vojenských uniformách vyzvali filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa, aby ich dostal domov z bližšie neurčeného miesta v Rusku.
Filipínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeho veľvyslanectvo v Moskve „vyvíja úsilie s cieľom overiť totožnosť, miesto pobytu, a okolnosti Filipíncov, ktorých údajne naverbovali na civilné pozície, no podľa informácií sa napokon ocitli vo vojenskom výcviku“.
Ministerstvo spravodlivosti podľa Castrovej už v minulosti podalo žaloby proti piatim subjektom, ktoré údajne verbovali ľudí na „údajnú vojenskú činnosť v zahraničí“, pričom neuviedla žiadne podrobnosti.
Filipínsky imigračný úrad tvrdí, že za uplynulý rok zabránil 86 Filipíncom v opustení krajiny, pretože sa mohli stať obeťami obchodníkov s ľuďmi. Podľa úradu tvrdili, že cestujú ako turisti do Ruska, Bruneja, Číny, Hongkongu, Malajzie, Singapuru a na Taiwan, no neskôr priznali, že mali v úmysle nájsť si prácu v zahraničí.
„Neriskujte svoj život. Žiadna pracovná ponuka nestojí za to, aby ste skončili v oblasti ozbrojeného konfliktu,“ uviedol komisár filipínskeho imigračného úradu.
Podľa údajov centrálnej banky pracuje v zahraničí viac než desať miliónov Filipíncov.
Rezort diplomacie vo februári upozornil Filipíncov na to, aby neprijímali pracovné ponuky, „ktoré by mohli zahŕňať nábor do zahraničných ozbrojených zložiek, a to aj pod rúškom bežného civilného zamestnania v iných odvetviach“.
AFP informuje, že Rusko i Ukrajina od začiatku ruskej invázie získali do svojich armád tisíce cudzincov. Manila už v minulosti uviedla, že sa snaží overiť správy o tom, že na Ukrajine zahynuli Filipínci bojujúci na strane Ruska. Dosiaľ takéto správy nepotvrdila.
Tulfo tvrdí, že vládu upozornil na video šíriace sa na internete, v ktorom Filipínci povedali, že sú v Rusku a nútia ich absolvovať výcvik na „nasadenie do vojny“.
„Oklamali ich pracovnými ponukami na pozície upratovačov alebo stavebných robotníkov, no už mesiac absolvujú vojenský výcvik,“ uviedol senátor.
Hovorkyňa prezidenta Claire Castrová uviedla, že sa podarilo zistiť, kde presne sa spomínaní Filipínci nachádzajú, ale „vzhľadom na citlivý charakter opatrení, ktoré prijímame na pomoc týmto ľuďom, nezverejníme podrobnosti ani krajinu, v ktorej sa nachádzajú“.
V spomínanom videu Filipínci oblečení vo vojenských uniformách vyzvali filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa, aby ich dostal domov z bližšie neurčeného miesta v Rusku.
Filipínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeho veľvyslanectvo v Moskve „vyvíja úsilie s cieľom overiť totožnosť, miesto pobytu, a okolnosti Filipíncov, ktorých údajne naverbovali na civilné pozície, no podľa informácií sa napokon ocitli vo vojenskom výcviku“.
Ministerstvo spravodlivosti podľa Castrovej už v minulosti podalo žaloby proti piatim subjektom, ktoré údajne verbovali ľudí na „údajnú vojenskú činnosť v zahraničí“, pričom neuviedla žiadne podrobnosti.
Filipínsky imigračný úrad tvrdí, že za uplynulý rok zabránil 86 Filipíncom v opustení krajiny, pretože sa mohli stať obeťami obchodníkov s ľuďmi. Podľa úradu tvrdili, že cestujú ako turisti do Ruska, Bruneja, Číny, Hongkongu, Malajzie, Singapuru a na Taiwan, no neskôr priznali, že mali v úmysle nájsť si prácu v zahraničí.
„Neriskujte svoj život. Žiadna pracovná ponuka nestojí za to, aby ste skončili v oblasti ozbrojeného konfliktu,“ uviedol komisár filipínskeho imigračného úradu.
Podľa údajov centrálnej banky pracuje v zahraničí viac než desať miliónov Filipíncov.
Rezort diplomacie vo februári upozornil Filipíncov na to, aby neprijímali pracovné ponuky, „ktoré by mohli zahŕňať nábor do zahraničných ozbrojených zložiek, a to aj pod rúškom bežného civilného zamestnania v iných odvetviach“.
AFP informuje, že Rusko i Ukrajina od začiatku ruskej invázie získali do svojich armád tisíce cudzincov. Manila už v minulosti uviedla, že sa snaží overiť správy o tom, že na Ukrajine zahynuli Filipínci bojujúci na strane Ruska. Dosiaľ takéto správy nepotvrdila.