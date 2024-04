Na Filipínach zadržali 1,8 tony kryštalického metamfetamínu

Manila 16. apríla (TASR) - Filipíny zadržali 1,8 tony kryštalického metamfetamínu. Oznámil to v utorok filipínsky prezident Ferdinand Marcos, podľa ktorého ide o rekordnú policajnú raziu súvisiacu s týmto druhom drogy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia objavila drogy v odhadovanej hodnote 230 miliónov dolárov v pondelok počas prehliadky dodávky v provincii Batangas južne od Manily. Vodiča policajti zadržali a snažia sa vypátrať pôvod drog, ktoré zrejme neboli vyrobené lokálne.



Marcos bol v utorok na obhliadke zadržaných drog, pričom uviedol, že ide o "najväčšiu dodávku šabu", akú kedy na Filipínach zadržali. Šabu je miestny názov pre lacný a vysoko návykový kryštalický metamfetamín. AFP pritom poukazuje na to, že nie je jasné, či Marcos myslel rekordne veľký zadržaný objem drogy alebo peňažnú hodnotu zadržanej dodávky.



"Nikto nezomrel, nijaké zbrane, nikto neutrpel zranenia. Operáciu sme vykonali opatrne. To je správny prístup a podľa mňa by takto mal vyzerať prístup k drogovej vojne," povedal Marcos.



Počas protidrogových operácií za vlády bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho zomreli tisíce ľudí, čo viedlo k medzinárodnému vyšetrovaniu možného porušovania ľudských práv. Drogová vojna podľa AFP pokračuje aj za Marcosovej vlády, no ten kladie dôraz skôr na prevenciu a reintegráciu.