Filipíny popreli čínsku dohodu o zásobovaní vojakov v Juhočínskom mori

Manila 29. januára (TASR) - Filipíny v pondelok popreli existenciu dočasnej dohody s Čínou, podľa ktorej môže Manila dodávať zásoby svojim jednotkám okupujúcim sporný útes v Juhočínskom mori. Dohodu označili za "výplod fantázie". TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínska pobrežná stráž v sobotu uviedla, že dočasne povolila Filipínam poskytovať vodu a potraviny vojakom na lodi BRP Sierra Madre, ktorú filipínske jednotky v roku 1999 odstavili pri koralovom atole Second Thomas Shoal, 190 km od provincie Palawan, s cieľom presadiť územné nároky Manily.



"Je to výplod fantázie čínskej pobrežnej stráže. Nie je na tom kúska pravdy," povedal hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Jonathan Malaya pre štátnu televíziu.



Podľa čínskej pobrežnej stráže Filipíny 21. januára letecky doviezli zásoby na loď. Malaya nepotvrdil ani nevyvrátil, či k tomu naozaj došlo, povedal len, že zásobovanie jednotiek je právom jeho krajiny.



"Nepotrebujeme povolenie od nikoho, ani od čínskej pobrežnej stráže, keď privážame zásoby akýmkoľvek spôsobom, či už loďou alebo letecky," povedal Malaya.



Obsadenie tohto územia Filipínami dráždi Peking a je ohniskom vzájomných sporov, ktoré sa zintenzívnili za vlády prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho, ktorý sa usiluje o posilnenie vojenskej spolupráce s USA.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more. Jej územné nároky sa však prekrývajú s hospodárskymi zónami Filipín, Vietnamu, Indonézie, Bruneja a Malajzie, z ktorých niektoré si robia konkurenčné nároky na rôzne ostrovy a útesy. Na základe rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu z roku 2016 nemajú nároky Číny žiadny právny základ, čo však Peking odmietol.