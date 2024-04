Filipíny popreli existenciu dohody s Čínou v Juhočínskom mori

Manila/Peking 27. apríla (TASR) - Filipíny v sobotu popreli tvrdenia Číny, že medzi nimi bola dosiahnutá bilaterálna dohoda o spornej plytčine v Juhočínskom mori. Manila to považuje za súčasť čínskej propagandy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Hovorca čínskeho veľvyslanectva na Filipínach nedávno uviedol, že Peking a Manila sa začiatkom tohto roka dohodli na "novom modeli", ktorý má riešiť napätie súvisiace s atolom Second Thomas Shoal. Ten je súčasťou Spratlyho ostrovov, o ktoré sa Čína a Filipíny sporia.



Filipínsky minister obrany Gilbert Teodoro v sobotu povedal, že jeho rezort "nevie o žiadnej internej dohode s Čínou, ani nie je jej zmluvnou stranou", odkedy do funkcie nastúpil súčasný filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší v roku 2022. Predstavitelia rezortu obrany podľa Teodora od vlani nekomunikovali so žiadnymi čínskymi kolegami.



Tvrdenia Pekingu zároveň označil za súčasť čínskej propagandy a uistil, že Filipíny by nikdy neuzavreli žiadnu dohodu, ktorá by ohrozila ich nároky v Juhočínskom mori.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných štátov v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.



Filipíny tiež obviňujú Čínu z toho, že blokuje ich vojenské manévre a využíva vodné dela proti filipínskym plavidlám, ktoré zásobujú vojakov umiestnených na trvalo uzemnenej námornej lodi.



Vzťahy Číny a Filipín komplikuje aj tesné prepojenie Manily s Washingtonom, ktoré presadzuje filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší.