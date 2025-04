Prezident Filipín nariadil vyšetriť údajne ovplyvňovanie volieb Čínou

Manila 25. apríla (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos v piatok nariadil začať vyšetrovanie údajného zahraničného zasahovania do volieb, ktoré sa v krajine uskutočnia budúci mesiac. Krok prišiel v nadväznosti na obvinenia, podľa ktorých sa Čína snaží manipulovať výsledok volieb financovaním takzvaných trolích fariem. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Je to skutočne alarmujúce. Prešetríme to, aby sme mohli odhaliť pravdu,“ vyhlásila hovorkyňa prezidenta Claire Castrová. Hlava štátu príkaz vydala po tom, čo počas štvrtkového vypočutia v Senáte zástupca Rady pre národnú bezpečnosť uviedol, že zaznamenali náznaky čínskych informačných operácií.



Jeho vyjadrenia sa zhodovali aj s tvrdeniami senátora Francisa Tolentina, že má dôkazy spájajúce čínske veľvyslanectvo v Manile s rozširovaním trolích fariem na Filipínach. Podľa Tolentina čínska ambasáda najala miestnu marketingovú firmu s cieľom vykonávať rôzne online operácie a ako dôkaz poskytol aj údajný doklad, ktorý veľvyslanectvo firme vystavilo.



„Tieto trolie farmy sa zapájali nielen do poskytovania informácií a šírenia politiky čínskej vlády, ale aj do tajnej dezinformačnej a vplyvovej operácie proti filipínskej vláde a filipínskemu ľudu,“ uviedol Tolentino vo štvrtok.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinenia poprelo. „Čína dodržiava princíp nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Nemáme záujem zasahovať do filipínskych volieb,“ uviedol hovorca ministerstva Kuo Ťia-kchun.



V májových voľbách sa bude hlasovať o 317 kreslách v Kongrese a tisícoch mandátov v miestnych zastupiteľstvách. Najdôležitejší súboj však bude o 12 miest v 24-člennom Senáte, ktorý je na Filipínach známy svojim vplyvom pri tvorbe zákonov.