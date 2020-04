Riziko šírenia nákazy je v preplnených väzniciach na Filipínach vysoké

Manila 17. apríla (TASR) - Osemnásť pozitívne testovaných strážnikov a odsúdencov na ochorenie COVID-19 v preplnenom väzení vo filipínskej metropole zvyšuje obavy verejnosti z nekontrolovateľného šírenia nákazy vo väzniciach, píše agentúra AFP.



Hovorca väzenskej inšpekcie Xavier Solda uviedol, že pozitívne testovaní väzni boli izolovaní a nakazení strážnici odišli do domácej karantény.



Väznica v Quezon City - štvrti patriacej do metropolitnej oblasti filipínskeho hlavného mesta Manila - je natoľko preplnená, že väzni sú nútení spávať na schodiskách či ihriskách pod holým nebom.



Ľudskoprávne organizácie preto vyzývajú vládu, aby v snahe znížiť riziko prenosu predčasne prepustila starších a chorých väzňov, ako aj tých, ktorí sú obvinení z nenásilných trestných činov.



Filipínsky hlavný súd však v piatok odložil rozhodnutie o prepustení najzraniteľnejších väzňov a namiesto toho nariadil vláde, aby predložila správu o opatreniach, ktoré prijala na zvládnutie rozšírenia nákazy vo väzniciach.



Zástupca organizácie Human Rights Watch pre Áziu Phil Robertson povedal, že Manila musí "konať naliehavo s cieľom zamedziť možnej katastrofe vo vnútri preplnených väzníc".



Dodržiavanie sociálnych odstupov je v plných väzniciach takpovediac nemožné. Preplnené väznice sa stali ešte väčším problémom v roku 2016, keď filipínsky prezident Rodrigo Duterte zahájil boj proti drogovej kriminalite, v dôsledku čoho do väzníc putovali tisíce odsúdencov.



Na Filipínach sa počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu mierne zvyšuje. Doteraz tam evidujú 5878 infikovaných a 387 úmrtí.