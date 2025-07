Filipíny rušia lety a zatvárajú školy pred blížiacim sa tajfúnom

Manila 24. júla (TASR) - Na Filipínach vo štvrtok zavreli niektoré školy a zrušili lety, zatiaľ čo ostrov Luzon na severe krajiny sužujú tropické búrky a prívalové dažde spôsobené tajfúnom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tajfún Co-May, ktorý počas noci zosilnel z tropickej búrky, krajinu zasiahne po niekoľkých dňoch monzúnových dažďov. Tie si vyžiadali už najmenej 12 obetí a ďalších osem ľudí je nezvestných od 18. júla, uvádza národná agentúra pre zvládanie katastrof.



Pri maximálnej rýchlosti vetra 120 kilometrov za hodinu sa podľa filipínskeho meteorologického úradu očakáva, že tajfún v piatok ráno zasiahne západné pobrežie – provinciu La Union alebo Ilocos Sur.



Približne 70 domácich a medzinárodných letov pre búrky zrušili, oznámili civilné letecké úrady. Vláda vo štvrtok zároveň vyhlásila zrušenie vyučovania naprieč ostrovom Luzon. V priebehu týždňa došlo aj k evakuáciám desaťtisícov ľudí v Manile v dôsledku povodní.



K štvrtku sa stále nemohli vrátiť do svojich domovov tisíce ľudí. „Nemôžeme ich poslať domov, pretože ešte stále prší a očakávajú sa ďalšie tajfúny, ktoré by mohli zasiahnuť krajinu,“ povedala pre AFP koordinátorka záchranných prác v hlavnom meste. „Je možné, že počet evakuovaných ešte stúpne, pokiaľ neprestane pršať,“ ozrejmila.



Tajfún Co-May sa o 11.00 h (05.00 h SELČ) nachádzal približne 210 kilometrov od západného pobrežia. Tropická búrka Francisco je medzitým vzdialená 735 kilometrov od východného pobrežia a podľa trajektórie smeruje k severu Taiwanu. Nepredpokladá sa, že by mohlo dôjsť k stretu Co-May a Francisca, doplnila AFP.