Filipíny sa nechcú opätovne pripojiť k Medzinárodnému trestnému súdu

Manila 1. augusta (TASR) - Filipíny sa neplánujú opätovne pripojiť k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu. V pondelok o tom informoval filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší v reakcii na snahu ICC prešetriť tamojšiu protidrogovú vojnu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Filipínsky exprezident Rodrigo Duterte, ktorému skončilo funkčné obdobie 30. júna, vyňal v roku 2019 - odstúpením od Rímskeho štatútu - Filipíny spod jurisdikcie ICC. K takémuto kroku pristúpil po tom, čo tento súd začal predbežne vyšetrovať jeho zásahy proti drogovej trestnej činnosti, v dôsledku ktorých prišli o život tisícky ľudí.



ICC následne vlani v septembri schválil riadne vyšetrovanie filipínskej protidrogovej kampane, o ktorej uviedol, že sa ponáša na nezákonné a systematické útoky na civilné obyvateľstvo. O dva mesiace neskôr však vyšetrovanie pozastavil, keďže Manila informovala, že údajné zločiny vyšetruje sama.



Hlavný prokurátor ICC Karim Khan teraz v júni vyhlásil, že žiadosť Manily na odloženie vyšetrovania bola neoprávnená. Dodal, že by sa vyšetrovanie malo obnoviť "čo najrýchlejšie, ako sa dá".



Filipínsky prezident Marcos mladší, ktorý podporoval Duterteho krvavú vojnu proti drogám, už v minulosti naznačil, že s ICC nebude spolupracovať.



ICC vyzval Filipíny na to, aby sa ku Khanovej žiadosti o opätovné začatie vyšetrovania vyjadrili do 8. septembra.



"Je dosť možné, že sa s odpoveďou nebudeme obťažovať, keďže nespadáme pod ich jurisdikciu," uviedol v pondelok Marcos mladší.