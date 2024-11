Filipíny sa pripravujú na tajfún, nariadená je aj evakuácia

Manila 5. novembra (TASR) - Filipínske úrady v očakávaní tajfúnu Jin-sing, ktorý by mal zasiahnuť pevninu v noci zo štvrtka na piatok, nariadili v odľahlejších oblastiach preventívnu evakuáciu obyvateľov, keďže záchranári by tam v prípade potreby neboli schopní zasiahnuť, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Úrady zároveň zabezpečujú zásoby potravín a z priehrad v predstihu vypúšťajú vodu. V pohotovosti sú v prípade potreby aj vojaci.



V súčasnosti sa tajfún nachádza 380 kilometrov od hlavného filipínskeho ostrova Luzon. Tajfún aktuálne sprevádza vietor s rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Podľa miestnej civilnej obrany tajfún priamo zasiahne do životov približne 24 miliónov ľudí.



Jin-sing je už treťou silnou tropickou búrkou, ktorá v priebehu necelého mesiaca ohrozuje Filipíny. Luzon zasiahla v posledných týždňoch tropická búrka Trami aj supertajfún Kchang-žuej. Zahynulo pri nich dovedna 151 ľudí a ďalších 21 osôb je naďalej nezvestných.