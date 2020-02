Šéf protidrogovej polície označil vojnu proti drogám za neefektívny

Manila 7. februára (TASR) - Plukovník Romero Caramat, vedúci oddelenia boja proti drogám filipínskej polície, vyhlásil, že "ultranásilná" stratégia potláčania drogovej trestnej činnosti sa neukázala ako efektívna. S odvolaním sa na rozhovor s Caramatom o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



"Stratégia šoku a hrôzy rozhodne nefungovala. Zásoby drog sú stále obrovské," vyhlásil v rozhovore Caramat. Podľa slov policajného funkcionára, ktorý sa preslávil tým, že dohliadal na najkrvavejšiu protidrogovú operáciu za posledné roky, celková úroveň kriminality v dôsledku danej stratégie klesla, avšak kúpiť si drogy je na Filipínach stále možné "kedykoľvek a kdekoľvek".



Caramat by sa preto chcel zamerať na novú stratégiu, pri ktorej by díleri nemali byť okamžite zatýkaní alebo zabíjaní, ale bezpečnostné zložky by ich mali radšej sledovať s cieľom dostať sa na stopu "šéfov drogových gangov".



Vojna proti drogám, ktorú pred tri a pol rokom vyhlásil filipínsky prezident Rodrigo Duterte, nesplnila podľa mnohých predstaviteľov bezpečnostných zložiek a vládneho aparátu svoje hlavné ciele. Duterte podľa Reuters túto skutočnosť v nedávnych rozhovoroch pripustil, avšak z neúspechu stratégie charakteristickej zabíjaním dílerov a užívateľov drog obvinil endemickú korupciu a absenciu trestu smrti na Filipínach.



Caramat sa v tomto ostrovom štáte preslávil ešte v auguste 2017, keď ako šéf polície v provincii Bulacan dohliadal na policajnú operáciu, pri ktorej bolo za 24 hodín zabitých 32 osôb.



Filipínska vláda nedávno uviedla, že od polovice roku 2016 zabila polícia v rámci boja proti drogovej trestnej činnosti 5532 ľudí. Ľudskoprávne organizácie však predpokladajú, že zabitých osôb bolo v skutočnosti omnoho viac.