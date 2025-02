Filipíny: Senát rozhodne o odvolaní viceprezidentky Duterteovej

Manila 5. februára (TASR) - Dolná komora filipínskeho parlamentu v stredu rozhodla o začatí odvolacieho procesu (impeachementu) viceprezidentky Sary Duterteovej. O jej odvolaní teraz rozhodne senát, horná komora parlamentu. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Duterteová bude odvolaná z funkcie, ak sa na tom zhodnú dve tretiny senátorov. V 318-člennej Snemovni reprezentantov (dolnej komore) za jej odvolanie hlasovalo 215 poslancov.



"Každým dňom nečinnosti schvaľujeme beztrestnosť, zneužívanie právomocí a prenasledovanie, ktoré Duterteová pácha voči vedúcim predstaviteľom našej krajiny," uviedol jeden z predkladateľov odvolania viceprezidentky Percival Cendana.



Oficiálne dôvody odvolávania zatiaľ neboli zverejnené. Viceprezidentku však minulý mesiac obvinili zo sprenevery verejných financií a z prípravy vraždy prezidenta Ferdinanda Marcosa.



AFP pripomína, že vzťahy medzi dvomi najvyššími predstaviteľmi krajiny sú na bode mrazu. V novembri Duterteová vyhlásila, že si najala vraha, ktorý by v prípade jej vlastnej vraždy zabil prezidenta, jeho manželku a predsedu Snemovne reprezentantov Martina Romualdeza. Neskôr sa tieto vyjadrenia snažila zmierniť.



Prezident Marcos v reakcii uviedol, že snahu o impeachement viceprezidentky považuje za mrhanie silami, ktoré žiadnym spôsobom nezlepší život ľudí v krajine. Prezidentská kancelária však v pondelok vyhlásila, že do procesu odvolávania nebude nijako zasahovať.



Duterteová je dcéra bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý funkciu vykonával v rokoch 2016 až 2022. Súčasný prezident je synom exprezidenta Ferdinanda Marcosa (1965-86). V roku 2022 sa dohodli na spoločnej kandidatúre do prezidentských volieb. V nich sa im podarilo s prehľadom zvíťaziť nad liberálnou kandidátkou Leni Robredovou, ako aj nad senátorom a svetoznámym boxerom Mannym Pacquiaom.