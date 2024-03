Filipíny si predvolali predstaviteľa čínskeho veľvyslanectva

Manila 5. marca (TASR) - Filipíny v utorok uviedli, že si predvolali predstaviteľa čínskeho veľvyslanectva v Manile v súvislosti s najnovšími "agresívnymi krokmi" čínskej pobrežnej stráže v Juhočínskom mori. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Filipínske ministerstvo zahraničných vecí odkázalo zástupcovi šéfa čínskej diplomatickej misie, že utorkový incident v Juhočínskom mori bol "neprijateľný".



Filipínska pobrežná stráž tvrdí, že jedna z jej lodí bola v utorok poškodená pri zrážke s plavidlom čínskej pobrežnej stráže.



Incident sa odohral pri plytčine Second Thomas Shoal pri Spratlyho ostrovoch, na ktoré si robia nároky obe krajiny. Podľa filipínskych úradov ho zapríčinili "nebezpečné manévre" zo strany čínskej pobrežnej stráže.



Proti ďalšej filipínskej lodi malo čínske plavidlo použiť vodné delo, dodala Manila. Pri incidente utrpeli zranenia štyria členovia posádky. Filipíny vyzvali Čínu, aby jej plavidlá "okamžite" opustili okolie plytčiny.



Peking v súvislosti so zrážkou uviedol, že "prijal kontrolné opatrenia" proti "nezákonnému vniknutiu" filipínskych lodí do vôd okolo zmienenej plytčiny a ostrovov, ktoré označil za čínske.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, pričom odmieta konkurenčné nároky mnohých iných krajín juhovýchodnej Ázie. V oblasti je dlhodobo napätá situácia.